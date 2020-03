"Me gustaría jugar en Boca algún día" Deportes 30 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Paulo Gazzaniga, arquero del Tottenham de Inglaterra, reconoció su deseo de jugar "algún día" en Boca, el club de sus amores. "Soy hincha y me gustaría jugar algún día en el club, pero si me llama Román (Riquelme) hoy y sé que es él, no le contesto. Hoy está (Esteban) Andrada y lo está haciendo muy bien", aseguró

Gazzaniga, de 28 años, dialogó con FM 94.7 y manifestó su voluntad de jugar en el fútbol argentino en el futuro. "Ahora está difícil, pero siempre tengo la ilusión", agregó.

En Tottenham tiene al portugués Jose Mourinho como entrenador y le consultaron a qué jugador del fútbol argentino le recomendaría. "Si Mourinho me pide un refuerzo del fútbol argentino, le digo que traiga a Jorman Campuzano", indicó.

En tiempos de pandemia de coronavirus, Gazzaniga reveló que se entrena en la casa con las rutinas que encomendaron los profesionales de Tottenham. "En Inglaterra estamos preocupados por cómo sube el número de infectados todos los días. Estoy tratando de hacer más llevadera la cuarentena viendo Netflix y jugando al Counter-Strike con mis amigos", indicó el arquero convocado al seleccionado argentino durante la gestión de Lionel Scaloni.