La feroz crisis matrimonial del hijo de Lady Di Información General 30 de marzo de 2020 Redacción Por La prensa británica asegura que los duques están "distanciados".

FOTO INTERNET PRINCIPE HARRY Y MEGAN MARKLE. Distanciados.

Según confirmó la revista People, Meghan y el príncipe abandonaron la mansión que alquilaban en Canadá y se instalaron días atrás en la ciudad de Los Ángeles. Aunque todavía no compraron ninguna propiedad, desde el entorno de la pareja aseguran que la decisión la habían tomado al momento de renunciar a la Corona. "El plan siempre fue vivir en Estados Unidos. No sólo por el trabajo de Meghan, sino también porque ahí vive su mamá, Doria. Harry siempre quiso vivir en el país, era el sueño de su madre", confiaron fuentes cercanas a la pareja.

Focalizada en su nuevo trabajo para Disney -Meghan relatará un documental producido por la compañía-, la duquesa no descarta abocarse también a la escritura. "Tiene en mente replicar algo parecido al libro de cocina que editó en uno de sus primeros actos oficiales después de casarse con Harry. Tampoco descarta la idea de contar su vida, aunque por el momento ese proyecto está suspendido para evitar más conflictos con la Familia Real".

¿El motivo? De acuerdo a la prensa británica, el diagnóstico positivo de Coronavirus del príncipe Carlos habría generado el primer cimbronazo marital. "El príncipe lo llamó a Harry para contarle que era positivo. Fue uno de los primeros en enterarse. Quedó absolutamente devastado. Está preocupado por la salud de su padre, que además tiene 71 años. Intentó comunicarse con su hermano, el príncipe William, pero no obtuvo respuesta".

"Cuando se enteró de la enfermedad de su padre, Harry le planteó a su mujer la idea de instalarse juntos en el Reino Unido por un tiempo para acompañarlo. Meghan no quiso saber nada. Para ella fue muy difícil lograr abandonar Inglaterra y no quiere bajo ningún punto de vista regresar; mucho menos con su hijo, Archie", sostienen. A la necesidad de estar junto a su padre se sumó en las últimas horas el pedido de la Reina, quien se comunicó con su nieto para que la ayude con los actos oficiales, dado que tanto ella como su marido permanecen en cuarentena por su edad.

"La Reina le pidió a Harry que retomara algunas actividades, para aliviar la cargada agenda que heredaron William y Kate. Para Meghan, regresar a la Corona significa dar cuatro pasos atrás e implicaría tener que postergar todos sus proyectos laborales. Le advirtió a su marido que no estaba dispuesta a hacerlo. En especial, después del frío trato que recibió por parte de su cuñado en el último acto oficial del que participaron".

(FUENTE:WWW.BIGBANGNEWS.COM)