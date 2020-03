Más voces coincidiendo en la suspensión Deportes 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El maratonista Alejandro Maldonado, de 43 años, respaldó la decisión del Comité Paralímpico Internacional de postergar los Juegos de Tokio 2020 debido a la pandemia del coronavirus, y aseguró que aunque lo "angustió", la medida fue "acertada" porque la realización en este contexto "iba a ser contraproducente".

En diálogo con NA, Maldonado, corredor en silla de ruedas de la categoría paralímpica T54, manifestó: "En lo personal me angustió pero después me dije a mí mismo que no podía ser tan egoísta, que tenía que pensar en mi familia y en la situación que nos está tocando atravesar a todos". En cuanto a cómo vive la cuarentena y a su preparación deportiva en medio del contexto atípico que atraviesa el país y el mundo, el atleta señaló: "Hay que adaptarse y buscarle la vuelta, yo venía de hacer una pretemporada muy fuerte desde el 16 de diciembre".

"En febrero me iba al maratón de Japón, después tenía un circuito por Colombia, Brasil e Italia y, luego, el maratón de Londres, todo eso era para la preclasificación a Tokio 2020. Por toda esta desgracia mundial se fueron postergando hasta que ahora se canceló todo", añadió. Sin embargo, el ganador de una medalla de oro, una de plata y dos de bronce en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, consideró que "la decisión fue acertada" porque "iba a ser contraproducente" llevar a cabo la cita olímpica.