La Fórmula 1 debate ideas para el calendario

FOTO ARCHIVO NA SEBASTIAN VETTEL./ Ferrari quiere renovarle, pero pagándole menos.

Con más incertidumbres que certezas, por la pandemia de coronavirus que azota al mundo, el Mundial de Fórmula 1 estudia las opciones que se abren ante esta situación. "Los equipos estamos hablando con la FIA y la F1. Hay varias hipótesis sobre la mesa y cada una se debe considerar actualmente: tener un Mundial reducido, o que acabe en enero de 2021, por ejemplo", comentó Mattia Binotto, jefe de Ferrari, en una entrevista.

Chase Carey, CEO del Mundial, baraja la posibilidad de realizar de 15 a 18 Grandes Premios, aunque dependerá de cuándo puede arrancar la temporada. Por ahora, la fecha de inicio sería el 12 de junio, en Canadá, aunque habrá que ver si la pandemia involuciona o no.

Uno que entró en escena en las últimas horas, y dio su opinión, fue Bernie Ecclestone, exmandamás de la máxima categoría. "¿Qué haría yo en su lugar? Yo descartaría pensar en tener alguna carrera este año. Eso es lo único que puedes hacer de forma seguro para todo el mundo, y así nadie empieza a hacer arreglos tontos que luego no sucederán. Es una pena, pero es lo que hay. Estaría muy, muy sorprendido de que puedan hacer ese calendario del que hablan. Espero que lo consigan, realmente lo digo", dijo el británico.



VETTEL Y SU RELACION CON FERRARI

En la previa del frustrado Gran Premio de Australia, Ferrari le realizó una oferta a Sebastian Vettel, a quien se le vence el actual contrato a fin de año, para extenderlo por una temporada, aunque con una importante reducción del salario, que hoy es de 33 millones de euros (en el 2018 firmó por 100 millones).

El alemán quedó en contestar, aunque hace unas semanas comenzó a sonar en el equipo Renault y, se estima, está negociando las nuevas posibilidades para continuar en el Mundial. Si el teutón no continúa, hay tres reemplazantes posibles y un casi imposible. Uno es Daniel Ricciardo, quien finalizaría su vínculo con Renault para ponerse el buzo antiflama rojo y, en este caso sería, un enroque de pilotos entre ambas escuadras. Otro de los nombres que suena es Carlos Sainz, quien ya demostró que está listo para conducir un auto de punta. Y la tercera opción sería Antonio Giovinazzi, hombre de Maranello, pero que no cuenta con la experiencia para compartir la estructura con otro "principiante" como Charles Leclerc.

La última opción es Lewis Hamilton, algo que parece muy lejano y que solamente se abre una ilusión en caso de que Toto Wolff se retire de la escudería Mercedes para recalar en Aston Martin, una opción que se menciona por estos días; sea el fin de la participación del team de Woking en el Mundial, y el inglés analice las chances que se le presenten.