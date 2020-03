Lange: "hay que vivir el ahora a la fuerza" Deportes 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA RESPETADO./ El medallista dorado, junto a Cecilia Carranza, siente "admiración por los deportistas argentinos".

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El medallista olímpico Santiago Lange afirmó ayer que si bien coincide en la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, aún desconoce cómo podrá hacer la preparación para el 2021, pero aclaró que "es un buen momento para reflexionar de todo y estar más unidos". El velista argentino, quien ganó en Brasil 2016 la medalla de oro indicó que "se han anulado Juegos Olímpicos por guerras y es la primera vez que se para el mundo, por una razón que nos obliga a estar unidos", debido a la pandemia de coronavirus.

"Tenemos que estar unidos, no solo como argentinos, sino como ciudadanos del mundo. Nos mandan a guardar y tenemos que pensar en eso y hay que pensar lo que estamos haciendo con el planeta. Es un momento de reflexión, de estar unidos, de ser solidarios en el mundo", afirmó en declaraciones al programa ADN Deportivo, que se emite por Radio Argentina AM 570.

Lange destacó la tarea de aquellos "que nos cuidan", como médicos y enfermeros, y lo hizo de una manera particular, al señalar: "parece sencillo quedarse en casa, pero tenemos que hacerlo por respeto a ellos también". El deportista, quien hace 12 días que está en cuarentena, expresó que todo este tiempo sirve "para reflexionar" sobre lo que sucede, "no solo en el mundo, sino como sociedad".

Lange recordó que cuando comenzó toda la pandemia en Europa, junto a su compañera de equipo Cecilia Carranza, estaban entrenando en España y cuando sus rivales, quienes también estaban allí se fueron por el avance del virus, ellos pensaron en un momento en ir al sur de Italia, pero después desistió ante la magnitud de lo que estaba sucediendo.

Tras enterarse de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, para el 2021, pero sin saber a ciencia cierta la fecha en la que se disputará, si serán en marzo o en agosto, Lange indicó que "toda la planificación del deportista varía muchísimo". Incluso comentó que todo quedará pendiente de saber cómo se reactivará la actividad, para poder realizar una planificación, porque "ahora no sabemos nada. Hay que vivir el ahora a la fuerza".

"Yo me puedo dar el lujo de no trabajar y vivir para esto que tanto me apasiona, pero ahora lo pienso, si estoy en condiciones de hacerlo durante dos años", expresó Lange, quien es arquitecto naval, más allá de deportista.

Lange, al ser consultado sobre la posibilidad de ser abanderado de la delegación argentina en Tokyo, expresó que siente "admiración por todos los deportistas que lucen la camiseta argentina, incluso sin conocerlos, porque además, Argentina no te regala nada".