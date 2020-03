Belén Casetta quedó varada en San Pablo Deportes 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO TWITTER EN KENIA./ La atleta olímpica argentina tuvo una buena preparación.

La atleta Belén Casetta vive una odisea para intentar volver a Argentina durante la pandemia del coronavirus, tras entrenarse durante un mes en Kenia, África, con los mejores maratonistas del mundo. La marplatense publicó en sus redes sociales cómo vivió la vuelta al país, primero con una foto donde se la ve con un barbijo y escribió: “Arranca mi odisea... Volviendo para la Argentina ya que las autoridades pertinentes me requieren en mi país. Tomando todas las medidas que en este momento puedo tomar... Y ahí me estará esperando la cuarentena como corresponde!! No perdamos el objetivo!!!

Luego, desde el Aeropuerto Internacional Bole de Etiopía, compartió un video explicando la odisea de haber llegado: "Logramos salir de Kenia, fue un caos", dijo la atleta en el arranque de su video y agregó: "Mucha gente se quedó en Nairobi -la capital-. Creo que logramos salir tres", confesó.

Casetta relató: "No saben lo que es. Muchos se quedaron en el aeropuerto de Nairobi porque sus países de origen ya habían cerrado sus aeropuertos. Había muchas personas llorando, desesperadas y solas". "Es un caos y es muy triste todo. Mucha gente no cumple con los requisitos de usar las mascarillas, guantes, alcohol en gel. Vi mucha gente sin cuidado, de toda edad”, profundizó.

La finalista en los 3.000 metros con obstáculos del Mundial de Londres 2017 y olímpica en Río de Janeiro 2016, estuvo cuatro semanas en La Meca entrenando con los mejores atletas del mundo, en una experiencia que será inolvidable para la medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Sobre el final remarcó "el próximo vuelo es Etiopía-Buenos Aires", sin embargo, minutos después conoció que su destino fue modificado porque el Gobierno Nacional ya no permitía las operaciones de Ethiopian Airlines, por lo que el avión la llevó a San Pablo y desde allí deberá buscar la forma de volver a Buenos Aires.



CON RESPONSABILIDAD

Mientras los entes que se hacen cargo de la preparación olímpica de Casetta buscan alguna forma de hacer regresar a su atleta, ella entiende la situación: "En los lugares que aparezcan, la prioridad la tienen los mayores, lo cual está muy bien, son los más expuestos. Si me tengo que quedar acá 15 o 20 días no tengo problemas, con tal de no contagiar a nadie".

También para evitar el contagio, el coronavirus logró lo que en más de un siglo de existencia solo habían conseguido dos guerras mundiales: en este caso no es la suspensión, sino la postergación de los Juegos Olímpicos .

"África está en el comienzo de la propagación del virus, y la OMS dijo hace un par de horas que el continente tiene que prepararse para lo peor", declaró el presidente de COI, Thomas Bach, en la misma conferencia que anunciaba el aplazamiento de los Juegos para 2021.