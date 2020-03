Las pérdidas de la NBA y otros deportes en USA Deportes 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La crisis por el Coronavirus está afectando en mayor medida a la sociedad estadounidense y el impacto económico va a generar pérdidas difíciles de recuperar. En el caso de los deportes y las ligas más importantes de ese país, el cálculo estimado es de cinco mil millones de dólares, repartidos en varios deportes y la NBA es una de las que más involucrada está en el tema.

Desde la suspensión de la liga, el jueves 12 de marzo, muchas otras competiciones importantes de Norteamérica se vieron obligadas a seguir esa medida y también detener todos los juegos. En concordancia con las recomendaciones, ningún evento que involucrara a más de 50 personas podía ser llevado a cabo y, al menos hasta mediados de mayo, esto se mantendrá así.

Esta detención de por lo menos dos meses le costará a las ligas mayores de Estados Unidos una pérdida económica de cinco mil millones de dólares, de acuerdo al cálculo de Forbes. Esto incluye el hecho de no poder vender entradas a los fans, concesiones de las tiendas en los estadios donde se llevan a cabo los juegos y derechos de televisación.

La liga más perjudicada por la suspensión de todas las actividades es la Major League Baseball (MLB), con un total estimado de dos mil millones. A esta le sigue la NBA con mil doscientos millones y completa el podio la NCAA con mil millones, que se vio obligada a parar en el momento más importante de la temporada, cuando restaban pocos días para iniciar el March Madness.

Un poco más atrás están la National Hockey League (NHL), Nascar y Major League Soccer (MLS), que entre las tres reúnen un total de 900 millones en pérdidas.

Los jugadores de la NBA no están excentos a esta baja en los ingresos, que será prácticamente nula. En el contrato colectivo de trabajo (CBA) de los deportistas hay una cláusula específica respecto a este tipo de situaciones como pandemias, desastres naturales o eventos de fuerza mayor en los que sus sueldos pueden ser reducidos. Con la temporada a un 80% de su totalidad, en promedio los jugadores de la liga perderían 1.5 millones de dólares de sus salarios si la temporada no se reanuda.

Por caso, Stephen Curry, el jugador mejor pago, se vería privado de recibir ocho millones de dólares de acuerdo a su arreglo con los Warriors. El gran inconveniente de esta situación no serían los jugadores, que firman contratos millonarios con los equipos, sino las demás personas que trabajan en las franquicias y que cobran por jornada.

Es por esto que muchos de los dueños de los equipos se comprometieron a juntar fondos para ayudarlos a poder pasar de mejor manera esta situación, como Mark Cuban (Mavericks) o Steve Ballmer (Clippers).

Según todos estos cálculos, se espera que la NBA y la NHL regresen a la normalidad en cuanto sea posible para poder recuperar todo lo perdido en estas semanas. Sin embargo, una extensión de la suspensión mayor a dos meses, o bien la cancelación directamente, podría elevar las pérdidas de todas las ligas combinadas a más de diez mil millones.

También habrán otros efectos secundarios en materia de economía debido a esta pandemia que azota no solo a Estados Unidos, sino que también a todo el planeta. Las ciudades tendrán una merma importante en la actividad económica difícil de cuantificar, pero un estimado de 224 millones teniendo en cuenta otros sucesos en los que el país tuvo situaciones similares.