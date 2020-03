Alario y su visión desde Alemania Deportes 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El delantero Lucas Alario aseguró que "está bien" que el Gobierno argentino "se haya puesto estricto" ante el brote de coronavirus que afecta al mundo, a la vez que remarcó que lo mejor que hizo es "no subestimar la situación y tomar medidas a tiempo".

"Pienso que está bien que el Gobierno se haya puesto estricto. Creo que es lo que mejor hicieron fue no subestimar la situación y tomar medidas a tiempo", señaló el futbolista que se encuentra en Alemania. Además contó: "Mi familia está en la Argentina, en Tostado y está bien. Todos los días nos hablamos para saber de ellos y ellos de mí. Yo también trato de decirles que se cuiden porque mis papás son más grandes y escuché que a este virus lo sufren mucho más las personas de su edad. Ahora que estoy lejos están mucho más pendientes de lo que me pasa, se potencia todo".

En una entrevista con el diario Olé, Alario señaló que en Alemania "no subestimaron tanto la situación como sí lo hicieron en Italia o España" y señaló: "Estamos un poco encerrados como todo el mundo, pero bien. En Alemania la cuarentena no es obligatoria". "Acá trataron de tener todo más o menos organizado para afrontarla. Se puede salir, siempre y cuando no sean más de dos personas, aunque se puede seguir con la rutina diaria. Además, el sistema de sanidad podemos decir que es perfecto: se hacen una cantidad impresionante de test por día", aseveró.

Asimismo añadió: "En este momento, de hecho, en Alemania están atendiendo a muchos italianos porque allá se desbordó todo. Ojalá que a Argentina esta enfermedad nunca llegue de la forma en que lo hizo en varios países de Europa".

El delantero del Bayer Leverkusen evoluciona de una luxación de hombro sufrida el 11 de marzo y comentó que va todos los días al club para recuperarse de la mencionada lesión: "Soy el único que lo hago todas las mañanas. Me trato con un profe y un kinesiólogo". "De mi casa al club tengo unos 30 minutos de auto habitualmente, aunque ahora estoy llegando en 20 porque hay menos tránsito. Se nota el aislamiento: se percibe mucho menos movimiento. La gente se lo ha tomado en serio", explicó.