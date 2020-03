Aimar; "hay personas que son fundamentales" Deportes 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El entrenador de la Selección argentina Sub 17, Pablo Aimar, manifestó ayer su deseo de que el momento que atraviesa el mundo por la pandemia de coronavirus sirva para entender que "hay personas fundamentales en la sociedad". "Ojalá que este momento que atraviesa al mundo sirva para entender que hay personas fundamentales en una sociedad. Los médicos, los enfermeros, la gente de la salud, son importantes, y no los jugadores o los periodistas", señaló el "Payaso".

En diálogo con el programa River Monumental, el ex futbolista contó: "Vivo solo, pero está la tecnología que nos ayuda, hablo todos los días con mis hijos, no puedo pasar un día sin hablar con ellos, con la familia, con amigos. Nos toca pasar por esta situación a todos y hay que estar tranquilos".

Por otra parte, el técnico de 40 años y oriundo de la provincia de Córdoba dijo que tuvo grandes entrenadores en su carrera como Marcelo Bielsa y José Pekerman, lo que lo motivó para dedicarse a la dirección técnica cuando terminó su etapa como futbolista. "Con Jorge Jesús en Benfica y Marcelo Gallardo en River en mis últimos seis meses como jugador, empezó a gustarme el tema de dirigir y si bien no me dediqué enseguida, cuando surgió la posibilidad de trabajar con los juveniles acepté porque es donde me siento más cómodo, viendo crecer a los chicos", expresó.

Y agregó: "Estuve poquito tiempo con Gallardo como técnico, pero me bastó para tomar cosas y creo que él logró algo muy importante que es poner a River en lo más alto, con una manera de jugar y un mensaje de ganar siempre que distingue a los equipos grandes". "Cuando decidí retirarme en River me di el gusto de que mis hijos puedan verme jugar con esa camiseta, para mi eso fue cumplir un sueño. Luego me retiré y al principio me costó porque es difícil sobrellevar la situación de ser un jubilado joven, no estaba preparado y tuve que buscar cómo ser útil, es algo para lo que uno no se prepara mientras juega", reflexionó.

Finalmente Aimar manifestó acerca de Lionel Messi: "Messi me elogiaba y decía que desde que era chico me miraba jugar en River y eso me daba algo de vergüenza al principio".