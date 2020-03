Alternativas para terminar los torneos Deportes 29 de marzo de 2020 Redacción Por Fuentes del Consejo Federal admiten que la idea es que se defina en la cancha. En principio, todavía habría más de un mes de tiempo antes de tomar decisiones importantes.

FOTO ARCHIVO BEN HUR./ Uno de los que espera el curso de los acontecimientos en el Regional Amateur. UNION DE SUNCHALES./ El Bicho Verde había levantado antes del parate del Federal A.

Con la pandemia del Coronavirus ya instalada en nuestro país y la suspensión del fútbol decretada hace un par de semanas, el futuro de los torneos es una incógnita que, entre llamados y mensajes, los dirigentes intentan despejar pero todo está sujeto a la duración de la cuarentena obligatoria que rige actualmente y los tiempos que el Gobierno Nacional junto con los estamentos de salud dispongan para el retorno a la actividad.

Desde AFA y Consejo Federal, según ha podido averiguar el sitio ascensodelinterior.com.ar, la intención primaria sería que los ascensos y descensos se definan dentro del campo de juego con la continuidad de los torneos, pero como dijimos en el párrafo anterior, los tiempos de la cuarentena los definirá el Gobierno y luego que éste establezca "nuevas fechas" o un aproximado para el regreso del fútbol, ambos entes definirán los pasos a seguir.

Los últimos días de Abril o las primeras semanas de Mayo serían el límite para tomar decisiones. En caso que la duración del aislamiento social, preventivo y obligatorio haga imposible la continuidad de las competencias, se manejarían diferentes opciones.

El periodista Santiago Dezio, del citado medio, expuso los siguientes escenarios:



TORNEO REGIONAL

Antes de tomar una decisión, ya sea reanudar o cualquier otra opción que contaremos más adelante, el Consejo Federal realizará un "censo" con los clubes para saber la situación en la que se encuentran en cuanto a jugadores a disposición, realidad económica e interés en seguir participando para, de manera global, sacar conclusiones.

En caso de reanudación, se disputaría como está estipulado con la correspondiente reprogramación de fechas pero también existe la posibilidad que el formato de las rondas siguientes sea modificado para hacerlo más acotado.

Ahora bien, en caso que la Pandemia de Coronavirus (COVID-19) continúe algunos meses más y resulte imposible disputar encuentros futbolísticos en Argentina, surge la pregunta ¿que pasará con los aproximadamente 98 clubes que clasificaron a la segunda fase?

Al día de hoy se manejarían tres alternativas de manera oficial pero podrían surgir algunas otras: - Comenzar un nuevo e independiente torneo con estos 98 clubes a mediados de Agosto/Septiembre finalizando en Diciembre donde se entreguen 4 ascensos al Federal A, o en el peor de los casos:

- Darle plaza fija de manera única y excepcional para que puedan participar del Torneo Regional 2021.

- O bien que el Torneo Regional 2021 tenga 8 ascensos en vez de 4 para contemplar los que no se definirían este año más los de la futura temporada.



FEDERAL A/PRIMERA NACIONAL

Ambas categorías están conectadas entre sí y la decisión que se tome en una repercutirá en la otra. Con pocas fechas para finalizar las etapas de zonas y con las instancias finales por jugarse, la prioridad es que los ascensos y descensos se definan en la cancha como se mencionó al inicio de la nota.

De poder proseguir con los torneos, se reprogamarían las fechas faltantes más los hexagonales en el Federal A y los cruces finales en Primera Nacional pero tampoco se descarta una modificación en el sistema de torneos que acorte los tiempos de competencia.

Pero en caso que la Pandemia de Coronavirus (COVID-19) continúe algunos meses más y resulte imposible disputar encuentros futbolísticos en Argentina se tendrían en mente dos opciones pero podrían surgir nuevas con el correr de los días:

- Que los primeros en la tabla de posiciones hasta hoy de la "Zona Norte" y "Zona Sur" (Federal A) y "Grupo A" y "Grupo B" (Primera Nacional) sean quienes asciendan directamente.

- O elaborar una tabla general de puntos entre ambas zonas de cada categoría y los dos equipos que más puntos hayan sumado hasta hoy tanto en el Fed A como PNac sean quienes se adjudiquen los ascensos.

Para los descensos, existiría la posibilidad que no se lleven a cabo en ambas divisiones al igual que sucedería en la ex Superliga hoy Liga Profesional. Resta definir que pasará con la "promoción" entre el mejor segundo de ambas zonas en los hexagonales finales del Federal A (si no se disputan habría que modificar el criterio de selección y se elegiría algo similar a lo dicho en el tema ascensos) frente a un representante de la B Metro por otro lugar en la Primera Nacional. Por ahora, este encuentro no corre riesgo y se estudiaría su realización como el único partido a disputarse una vez terminada la cuarentena si se decide que los torneos no continúen.

Por otro lado y dependiendo la decisión que se tome en cuanto a los calendarios de torneos de AFA y su adecuación a las recomendaciones hechas por Conmebol que indican que las competencias nacionales deberían disputarse de manera anual de Enero a Diciembre, el Federal A y la Primera Nacional podrían sufrir modificaciones.

Por el lado del Nacional, la realización de un torneo corto o de transición con un ascenso y uno o dos descensos para el segundo semestre de este año (Agosto/Septiembre a Diciembre) es una opción más que posible.

En cambio, para el certamen organizado por el Consejo Federal, se pondría a debate de los clubes si seguir con esta estructura de torneos largos (Agosto/Septiembre 2020 a Mayo/Junio 2021) o reestructurar con un torneo corto como sucedería en las divisiones superiores.