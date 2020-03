Motín en Las Flores: lo que se conoció sobre la matanza

Lo sucedido entre la noche del pasado lunes y la madrugada del día posterior, es materia de investigación por parte de la Justicia santafesina.

Una sangrienta revuelta en el penal de Las Flores dejó como saldo las muertes de Matías Gastón Crespo (31); Andrés Ezequiel Behler (23); Rolando Duarte (60) y Jonatan Exequiel Coria (29 años) habiendo estado detenidos los tres primeros por abusos sexuales e iban camino a juicio, en tanto el restante rendía cuentas por robos violentos y una privación ilegítima de la libertad.



CRONOLOGIA DE

LOS HECHOS

La víspera, de acuerdo a un pormenorizado informe periodístico de Aire de Santa Fe se memoró que de los cuatro internos fallecidos, dos de ellos perdieron la vida calcinados, en un episodio que se inició ante la exigencia de que se cumpla un protocolo de higiene.

En dicho contexto, los presos coparon la farmacia, sustrajeron todo el alcohol en gel y fármacos que había y hasta llegaron a comer un asado, luego de tomar posesión de la cámara frigorífica.



ENTRE LA SANGRE

Y LAS CENIZAS

La autopsia determinó que tres de los cuatro fallecidos murieron a causa de fuertes golpes, y de chuzazos recibidos mientras que el restante dejó de existir por asfixia.

El examen forense permitió a la fiscal del caso, determinar que ninguno murió por un balazo ya que los peritos no encontraron heridas de arma de fuego, como así tampoco material balístico.



DOS CALCINADOS

Según lo informado por el colega santafesino antes nombrado, tanto Duarte como Behler fueron encontrados prácticamente calcinados, entre cenizas y con signos de haber recibido una brutal golpiza.

Duarte fue hallado en la salida del patio central, y su cuerpo (tal como se mostró en fotografías y videos que se viralizaron) estaba boca arriba, con la ropa puesta, descalzo y con múltiples traumatismos en el rostro.

Mientras que Behler fue encontrado en el interior del pabellón N°3 -en el cual también se alojaba Duarte-, y su cadáver estaba en el centro del patio, completamente quemado y sin ningún signo de vida y devorado por el fuego.

LOS RESTANTES

En cuanto a Coria y Crespo, su fallecimiento no fue tan tétrico. Ambos alcanzaron a ser trasladados al hospital José María Cullen donde horas después se constató su muerte.

En el caso de Coria, su muerte se dio a causa de un shock reflactario y una falla multiorgánica, y Crespo ingresó a a la madrugada, fue intervenido y murió cerca de las 8 del martes.

TRES DISPAROS Y

MUCHAS DUDAS

En relación a Coronda, falleció Alén Montenegro tras recibir dos disparos de un arma de fuego cuando se encontraba en los techos de un Pabellón.

Quien tenía 27 años y oriundo de Alto Verde, se encontraba preso por una causa de homicidio.

En total, recibió dos disparos de un arma de fuego que según autoridades del Servicio Penitenciario fue empleada por otro interno alojado en el penal.

Sin embargo, el caso no fue cerrado y continúa siendo investigado por la Justicia.

Por otra parte, desde el entorno familiar de Montenegro negaron que haya sido un posible “ajuste de cuentas”, por lo que destacaron que la “verdad pronto se sabrá”.