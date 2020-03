Banco Central garantizó efectivo en cajeros

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El Banco Central aseguró que los cajeros automáticos de todo el país se encuentran con efectivo en pleno aislamiento obligatorio y destacó que en las últimas 48 horas unas once millones de personas cobraron jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

"Los cajeros automáticos de todo el país están ´sobrestockeados´ de efectivo", afirmó la autoridad monetaria, y sostuvo que, por lo tanto, "no hay ninguna falta" de billetes en las terminales.

El organismo remarcó que entre jueves y viernes unas "once millones de personas" cobraron jubilaciones y AUH.

Estimó que ello provoca que "algunos cajeros se vacíen más rápido y tengan que volver a ser llenados, lo que demanda una logística mínima, pero con plata que los bancos ya tienen".

En la Argentina hay 35 mil bocas de expendio de billetes dado que hay "20 mil cajeros más unos 15 mil comercios" con disponibilidad de dinero, subrayó.

Además, puntualizó que el Tesoro del BCRA y la Casa de Moneda se encuentran trabajando y entregándole a los bancos "todo el efectivo que piden".

Según sostuvo, a través de las redes, monitorea en forma diaria la actividad de los cajeros automáticos para verificar que se encuentren en funcionamiento.

Aclaró que ante "una situación singular como la actual, en caso de existir inconvenientes, en general obedecen a cuestiones de logística y no así a problemas de disponibilidad y existencia de billetes".

Además, en un comunicado del Ministerio de Seguridad, se informó que la reposición de dinero contará con el apoyo ininterrumpido de efectivos de la Policía Federal.

El jueves, la autoridad monetaria decidió que las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones concretadas mediante todos los cajeros automáticos del país, ni habrá límite para extracción.

La disposición regirá hasta el 30 de junio próximo inclusive con el fin de que las personas "circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social" dispuesto por el Poder Ejecutivo para contener la pandemia del COVID-19.