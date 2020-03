Estrellas de la música en todo el mundo, afectadas por el coronavirus Información General 29 de marzo de 2020 Redacción Por Artistas fallecidos y otros enfermos, desde Plácido Domingo al tecladista de Bon Jovi, saxofonistas, dj´s y productores son víctimas de la pandemia

FOTO TELESHOW// MARCELO PERALTA.//El saxofonista argentino fallecido en Madrid.



Por Marianela Insua Escalante



Todavía no hay tratamiento, ni vacunas efectivas, solo abunda el pánico y la incertidumbre. El coronavirus avanza y afecta a todos, sin importar profesión, clase social, ni color de piel. Los músicos no son la excepción y ya se está empezando a conocer la triste lista de los infectados. Muchos de ellos están estables y en tratamiento, pero algunos no llegaron a recuperarse y fallecieron antes de que llegue a la cura.

España se convirtió esta semana en el segundo país con más muertes por Covid-19, suman 3.434; y con más infectados, ya son 47.610. Justamente fue en Madrid, donde falleció el saxofonista argentino Marcelo Peralta, el pasado 10 de marzo. Había cumplido 59 años recientemente, cuando fue ingresado en el hospital y diagnosticado con esta enfermedad. Peralta era respetado en el ambiente del jazz argentino y vivía en la capital española desde 1996.

“Fue todo muy repentino y sé que esto es muy difícil de asimilar y de tolerar. Estoy destrozado, pero me siento obligado a transmitir la noticia y también a pedir a todos que extremen sus precauciones ante la terrible emergencia sanitaria que estamos viviendo en Madrid y en muchas otras partes del mundo”, escribió en sus redes personales el guitarrista Guillermo Bazzola, amigo y colega de Peralta. Los números que salen en los diarios tienen nombre y apellido, amigos, familia. Como dice Bazzola, aunque parezcan mil años de cuarentena, esto es todo muy repentino.

Saxofonista, como Peralta, y además cantante, el camerunés Manu Dibango murió esta semana también afectado por coronavirus. Este grande del jazz africano tenía 86 años y vivía en París desde hace más de cincuenta, ciudad en la que fue hospitalizado hace pocos días. Dibango había comunicado a través de sus redes que había contraído el virus la semana pasada y que volvería a reunirse con su público próximamente. Lamentablemente, no pudo ser así.

Más allá de las bajas fatales, que incluyen al británico Cy Tucker y al estadounidense DJ Black N Mild, muchos otros artistas han dado a conocer su estado de salud relacionado con el COVID- 19 y en cada caso, se han preocupado por dejar en claro que hoy la única manera de cuidarse es el confinamiento. En el seno de la banda de thrash metal Testament son varios los contagiados, incluyendo a Chuck Billy, su cantante. El fin de semana pasado, y a través de un comunicado de prensa, contaron que varios miembros del staff de gira comenzaron a sentirse mal después de regresar de su tour europeo.

En la cuenta oficial de Testament se publicó el domingo pasado: “Como muchos de ustedes ya saben, después de regresar de Bay Strikes Back Europa Tour la semana pasada, algunos de nosotros en Testament nos hemos sentido mal y hemos tomado la decisión, junto con nuestros médicos, de hacernos la prueba del nuevo coronavirus COVID-19. Hasta ayer por la mañana, las pruebas de Chuck y [su esposa] Tiffany Billy han resultado positivas, así como algunos miembros de la tripulación”.

El mensaje cierra con una dedicatoria para su público: “…También queremos enviar buenos deseos a todos nuestros fans y seguidores en este momento de crisis. Estamos tomando todos los pasos necesarios para mantenernos a salvo en casa y pedimos a nuestros amigos y fans que hagan lo mismo. Por favor, cuídense unos a otros, y manténganse saludables para que podamos seguir thrasheando ¡en un futuro no tan lejano!”. Entre los más de 2.300 comentarios al posteo, algunos son inquietantes como el que dice: “Estoy trabajando 12 horas del día en una fábrica. Mi empleador no cerrará temporalmente, a menos que ordene hacerlo el estado de Iowa!!! Hasta ahora, el estado de Iowa no ha emitido tal orden!!!”. Queda claro que en algunos lugares, quedarse en casa sigue siendo un privilegio de clase.

Pero no solo los Testament estuvieron de gira por Europa, también iban acompañados por las bandas Exodus y Death Angel, todos en la mira por el contagio. Gary Holt, guitarrista de Exodus, comunicó que él y su esposa Lisa estaban cuarentena “sufriendo todos los síntomas de coronavirus”. La pareja se realizó el test para ver si se trata del virus o no y esperan tener los resultados para esta semana. Holt usó su cuenta de Instagram, también, para hablar de Will Carroll, el baterista de Death Angel, de quien se sabía muy poco hasta ahora.

“Me quedé callado sobre esto antes, no quería decir nada hasta que estuve seguro de que se había convertido en conocimiento público, pero Will Carroll necesita algunas vibraciones positivas masivas. Yo aprecio todos los buenos deseos que he recibido, pero estoy enfermo, nada más, Will está en la UCI. Mucho peor que cualquier cosa con la que estoy lidiando yo, y por mucho. Ni siquiera cerca. Él está muy enfermo. Hay varios de nosotros que tenemos síntomas y estamos esperando los resultados de las pruebas. Will necesita algunas vibraciones sanadoras de todos…”, posteó Holt mientras espera que su colega se recupere y que salgan sus propios resultados.

Otro que espera lo que digan los análisis es el guitarrista de Radiohead, Ed O’Brien. Hace dos días, el músico publicó en su cuenta de Instagram que se estaba quedando en casa aquejado por síntomas similares a los de la gripe y que “probablemente” se trate de coronavirus. Como las pruebas son escasas, O´Brien no se ha hecho ningún tipo de estudio, reservando los tests “para quienes más lo necesiten”.

Muchos sí ya se han hecho el test y la lista de músicos infectados por coronavirus sigue creciendo. El tenor español Plácido Domingo; el cantautor Jackson Browne; el guitarrista de The Crown, Brandon Hoover; el rapero Slim Thug y la cantante indie Charlotte Lawrence son algunos de los que han admitido en las últimas horas que están contagiados.

A quien también le dio positivo es a David Bryan, tecladista de Bon Jovi. “He estado enfermo por una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no se asusten! Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayúdense unos a otros. ¡Esto terminará pronto con la ayuda de todos los estadounidenses!”, escribió en sus redes sociales. Las cifras en el país norteamericano son alarmantes, los contagios y las muertes van por detrás de China y España, las regiones más afectadas. Es probable que Bryan peque de optimista: esto no es la gripe.