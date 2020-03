Rosario: acondicionan el hipódromo y ex rural Locales 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En tanto, en plena tarde de este sábado. el gobernador Omar Perotti, el intendente rosarino Pablo Javkin y la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano anunciaron que el Hipódromo de Rosario y el predio del parque Independencia de la Ex Sociedad Rural serán acondicionados para recibir a alrededor de mil personas que tengan diagnóstico positivo de coronavirus, y que por sus condiciones no puedan cumplir el aislamiento correspondiente en sus hogares. En paralelo, y diferenciado en otro sector, Javkin confirmó que “en estas instalaciones se instalará la logística operativa para coordinar el sistema público y el privado”. Martorano detalló en primer término: “Se está pensando en un centro de aislamiento para familias vulnerables que tengan covid-19 y sus condiciones no permitan aislamiento en sus hogares. Es un emprendimiento de la Municipalidad con el acompañamiento de la Provincia, y serán mil camas aproximadamente”. Javkin aclaró que el predio será “para pacientes leves que no requieren ser internados en hospitales, y sólo por el tiempo de los 14 días en que deba pasar su período de aislamiento hasta tener un diagnóstico”. Finalmente el gobernador aseguró que “coordinar las acciones del sector público y el privado es clave, entre efectores, es un trabajo de la infraestructura sanitaria cuya cooperación será fundamental, aprovechando el predio que brinda el Municipio para el aislamiento de infectados leves”. El objetivo, apuntó Perotti “es para encontrar las mejores respuestas con más rapidez, es apropiado tener una logística común en un espacio cercano, es un buen espacio para tratar a las personas”.