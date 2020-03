“Hay que parar la circulación” Locales 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El médico rafaelino Daniel Tita, manifestó que la gente sigue sin entender la gravedad de lo que es una pandemia y de lo que se podría evitar si se quedara en su casa. “Hoy circulaba por Av. Luis Fanti e Yrigoyen y el movimiento que había era muy importante, en un rato conté muchos vehículos circulando, desde bicicletas, motos y autos. La gente tiene que dejar de circular, hay que organizar las compras por cuadras, comprar por teléfono. Lo que está pasando en Italia y España es porque no se tomaron las medidas un mes y medio atrás, esas son las consecuencias. Eso mismo va a pasar con México, Brasil y Estados Unidos. Eso mismo no podría pasar a nosotros por no cumplir con las normas que están y no las cumplimos. Hay que parar las circulación y mantener el distanciamiento social, si no lo entendemos vamos a sufrir las consecuencias”, indicó de manera contundente.