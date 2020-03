Confirman cuatro nuevos casos de coronavirus en Rafaela Locales 29 de marzo de 2020 Redacción Por Se trata de tres personas que estaban cursando la cuarentena desde un primer momento por haber llegado del exterior y se encuentran en nuestra ciudad en muy buen estado de salud. El cuarto confirmado es un hombre adulto, quien tuvo una reunión en Buenos Aires con empresarios extranjeros. Ante esta situación, volvió a Rafaela, solicitó un hisopado y se mantuvo en cuarentena.

FOTO ARCHIVO ROBERTO VITALONI. Se refirió a los nuevos 4 infectados de COVID-19 que tiene la ciudad.

Ayer por la mañana, el coordinador de epidemiología de la región, Roberto Vitaloni, confirmó 4 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que se suman a los otros cinco. Se trata de dos mujeres adultas y un joven que pertenecen a distintas familias y tenían antecedentes de viaje al exterior. El cuarto es un hombre adulto, quien tuvo una reunión en Buenos Aires con empresarios extranjeros. Volvió a Rafaela, solicitó un hisopado y se mantuvo en cuarentena. Actualmente goza de buen estado de salud y permanece aislado en su domicilio particular, con controles médicos diarios.

Es importante destacar que estos rafaelinos desde el primer momento tuvieron una conducta responsable, quedando en cuarentena y siendo monitoreados por los agentes de salud de la ciudad.

Con este último reporte epidemiológico, hay 9 casos positivos de Covid-19, 4 fueron descartados y restan conocer otros 4 hisopados.



INTENSIFICAR EL LAVADO DE MANOS Y EVITAR LAS SALIDAS INNECESARIA

Las recomendaciones ante el avance de la pandemia por Covid-19 continúan siendo las mismas. Es fundamental intensificar la higiene de nuestras manos cada vez que tocamos cualquier elemento.

En las últimas horas se han generado muchas consultas respecto a si hay materiales que transmiten el virus más que otro, como por ejemplo el papel y en este caso el diario. La respuesta es que no hay que entrar en pánico y tener la precaución de lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y evitar llevarse las manos a boca o nariz.

Además es necesario comprender que debemos continuar con el aislamiento social, mantenernos en nuestra casa con los convivientes, y evitar la circulación innecesaria.



“LOS PACIENTES CON ESCASA SINTOMATOLOGÍA DEBE QUEDARSE EN EL DOMICILIO”

El Dr. Eduardo López, quien actualmente es Gerente general de Aprisa, de Hogares de Emas Salud y del Hogar San Francisco de Asís, explicó que es importante entender en esta etapa epidemiológica, que los pacientes con escasa sintomatología deben quedarse en el domicilio, en lo posible con un baño aparte del que tiene el resto de la familia y en caso de que deban compartirlo, limpiarlo con agua con lavandina, que tengan sus propios utensilios para la comida y que mantenga la distancia de un metro y medio con el resto de los convivientes.

“Es importante que la persona que presenta síntomas pueda estar el mayor tiempo posible con barbijo, que tenga permanentemente presente la higiene de manos, más allá de que no haya comido o ido al baño porque las manos son un foco de transmisión viral muy alto; el lavado puede ser con agua y jabón o con alcohol en gel si se tiene”, señaló el Dr. López.

Otra recomendación que brindó el ex subsecretario de salud y ex secretario de gobierno local, es que no hay que compartir la ropa de higiene personal, es decir toallas, sábanas y hay que lavar constantemente el piso con lavandina. Con esas medidas hay que tratar de tranquilizar a la familia, aunque explicó el Dr. López que “es muy difícil porque el virus es altamente contagioso y cuando aparezca una persona infectada en la familia va a ser muy difícil evitar que se desparrame, pero cuantos menos se contagien es mejor. Hay que utilizar todas las medidas de higiene”.

Además el gerente de Aprisa manifestó que “ante la aparición de un proceso febril que a algunos les aparece y a otros no, hay que tomar paracetamol y no ibuprofeno y los signos de alarma que hay que tener en cuenta son: dificultades para respirar, expectoración con sangre y otro el la aparición de vómitos constantes que le impidan estar hidratados y tomar el paracetamol”.

Otra de las acciones preventivas que se tienen que tener en cuenta son la higiene de veredas con agua y lavandina, la higiene de los vehículos que circulan y que ingresan a las localidades. El Dr. Daniel Tita contó que dos localidades que hoy realizan este tipo de medidas son Lehmann y Ataliva.