Programa de asistencia a compatriotas en el exterior Nacionales 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El Gobierno estableció ayer a través de la Cancillería la creación del "Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el Marco de la Pandemia de Coronavirus" para garantizar a quienes quedaron varados en el extranjero "hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica".

Se trata de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que encabeza Felipe Solá y obedece a la suspensión de la repatriación de argentinos desde el exterior por el cierre total de fronteras hasta el 31 de marzo, que se adoptó ante el avance de la pandemia de coronavirus.

La resolución establece que el programa "tiene como objetivo prestar asistencia a los argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional en virtud de lo previsto por el artículo 1° del Decreto N° 313 del 26 de marzo de 2020, a través de las representaciones argentinas en el exterior y hasta tanto puedan retornar".

Según el documento, "quien esté a cargo de cada representación argentina en el exterior podrá adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de garantizar" a esas personas "hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica".

No obstante, aclara que "solo podrán ser asistidos" en virtud del nuevo programa "quienes se encuentren incursos en una situación de vulnerabilidad que no les permita resolver la cuestión por sus propios medios".

Más temprano, Solá había destacado a través Twitter que "la Cancillería está desplegando el mayor plan de asistencia consular de toda su historia; coordinamos el regreso de decenas de miles de argentinos en circunstancias excepcionales y creamos un programa para compatriotas en situación de vulnerabilidad que aún siguen en el exterior".

Al respecto, explicó que los consulados y embajadas "tienen la instrucción de garantizar hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica a aquellas personas que no tengan otra alternativa; seguiremos caso por caso hasta que puedan regresar".