Scola no sabe si estará en Tokio tras la postergación

FOTO ARCHIVO NA CAPITAN./ Luis Scola espera que todo vuelva a la normalidad.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El basquetbolista Luis Scola aseguró que no sabe si estará presente en los Juegos Olímpicos que se pospusieron hasta 2021 a raíz del brote de coronavirus y afirmó que "todo pasó a segundo plano", ya que lo que lo importante es "que el mundo vuelva a la normalidad". "No sé si voy a estar en los Juegos Olímpicos, pero todo eso pasó a un segundo plano. Ahora queremos que la gente, las ciudades estén bien, que el mundo vuelva a la normalidad. Después vemos si juego un partido o un torneo", indicó.

Tras su gran actuación en el Mundial de China 2019, la presencia de Scola estaba confirmada en los mencionados Juegos que iban a disputarse este año, pero el aplazo de la competencia por el coronavirus volvió a despertar la incertidumbre de si el jugador de la Selección argentina estará o no. "Después del Mundial no tenía pensado jugar. Se lo había dicho a mis agentes. Durante el torneo, Manu (Ginóbili) me preguntó si iba a jugar y le contesté esto mismo, y él me dijo que Ettore Messina, estaba en Milán y que tenía interés", explicó sobre la decisión de llegar al Olimpia Milano.

La entidad de Italia le dio libertad de acción a todos los extranjeros para pasar la cuarentena cerca de su familia y, si bien la gran mayoría volvió a su país de origen, Scola decidió quedarse allí.

En diálogo con Confinados sin Basket, contó como vive el aislamiento en una de las zonas más afectadas a nivel mundial: "Por suerte tengo un gimnasio acá en mi casa en Milano, también en Argentina. Ojalá estuviera allá porque también tengo cancha de básquet". "No es lo mismo, pero intentamos mantener el peso y una vida sana. Es difícil porque no sabés cuándo será el próximo partido. No sabe para qué y para cuándo se entrena", aseveró Scola.



POPOVICH SEGUIRA EN EE.UU.

Gregg Popovich continuará al mando de Estados Unidos y dirigirá a los norteamericanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El cinco veces campeón de la NBA tenía contrato por tres temporadas y este año debía terminar el acuerdo, pero la USA Basketball decidió extender el vínculo por al menos un año más. "Los compromisos que todos hicieron para 2020 todavía siguen en pie", dijo Jerry Colangelo, el director general.