La Liga Nacional podría terminar en septiembre

28 de marzo de 2020

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Como consecuencia del parate de la actividad por el coronavirus, las autoridades del básquetbol argentino evalúan cómo podrán terminar la temporada una vez que se levante la cuarentena, y entre las opciones que figuran es que se termine en septiembre y sin jugadores extranjeros. "Si volvemos en junio posiblemente sea sin extranjeros. Y si el Estado los deja entrar, podría ser con cuarentena. Me imagino jugando a puertas cerradas, y podría ir cambiando de septiembre en adelante", afirmó Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes (AdC).

El dirigente indicó que tanto la Liga Nacional y la Liga Argentina "se van a terminar una vez que pase todo el tema del coronavirus". El básquetbol argentino paralizó la actividad hasta el próximo 30 de abril, y Montenegro explicó que no existe nada definido aún para su reanudación ya que se barajan diversas posibilidades. "Tenemos un gran compromiso con los jugadores y los sponsors, por eso vamos a terminar la Liga Nacional y la Liga Argentina, una vez que pase el tema del coronavirus", afirmó en declaraciones a "Uno Contra Uno" radio.

No obstante aclaró que "la prioridad hoy en día es la salud. Cuando todo esto termine evaluaremos cada caso y trataremos de sanear los problemas económicos causados". El dirigente, quien además es presidente de Quimsa, explicó que la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 les permite tener más fechas en el calendario para poder completar la temporada.

Los clubes de la Liga Nacional decidieron, casi en su totalidad, cortar los contratos con sus jugadores estadounidenses para bajar los costos de cada plantel. "Igual si tenemos que terminar la liga en diciembre, lo haremos. Lo negativo sería continuar en agosto o septiembre", puntualizó.

Los contratos de los jugadores, casi en su mayoría, terminaban en junio, que era donde originalmente iba a terminar el torneo, antes de la aparición de la pandemia de coronavirus.