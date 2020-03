"La interrupción fue en nuestro mejor momento", afirmó Caro Deportes 28 de marzo de 2020 Redacción Por Uno de los referentes de Brown de San Vicente es Juan Caro. El defensor rafaelino analizó lo hecho por su equipo en el Regional Amateur, pero además coincidiendo que la decisión del gobierno fue la correcta para afrontar la pandemia del coronavirus.

FOTO BROWN DE SAN VICENTE SOLIDEZ Y EXPERIENCIA./ Caro transmite seguridad en el fondo de Brown. DA PELEA./ El equipo de San Vicente tuvo un gran triunfo en su último partido.

(D.G.). - El fútbol, no solamente argentino sino a nivel mundial, está detenido por la pandemia del coronavirus. Son días donde preservar la salud es lo prioritario y el deporte está en un segundo plano, aunque claro, en países como el nuestro el fútbol tiene una preponderancia tan significativa que genera pasiones a veces desmedidas.

En las categorías profesionales hay rumores que se finalizarían los campeonatos priorizando ascensos de acuerdo a cómo venía la temporada. En el Regional Amateur, esto sería imposible determinarlo y las versiones comenzaron a circular sobre una posible nulidad, aunque todavía se podría esperar.

Mientras tanto, los jugadores siguen tratando de mantenerse en forma, como se pueda. La Zona 2 en la segunda fase había generado muchas expectativas con los tres equipos de la Liga Rafaelina (Ben Hur, 9 de Julio y Brown), junto a Atlético San Jorge. Pero sólo se pudo disputar la primera fecha, en la que el resultado del triunfo del conjunto de San Vicente ganándole al León fue un importante golpe de efecto.

Juan Caro es uno de los referentes del elenco dirigido por Maximiliano Barbero. Soldado de mil batallas en los Federales, disfrutó lo jugado hasta aquí con buenas sensaciones: "Creo que hicimos una primera ronda donde los dos primeros partidos fueron buenos, sobre todo el inicial con Libertad. Luego con 9 de Julio en cancha de ellos tuvimos un segundo tiempo positivo me parece, lamentablemente cometimos dos errores en el primer tiempo que nos costaron caro y luego no pudimos revertir el resultado".

En su raconto, el marcador central que jugara en la BH y el "9" estos torneos, amplió manifestando que "después contra Libertad, en Sunchales, jugamos el peor encuentro de los cuatro, fuimos superados en todo momento y perdimos bien 1 a 0. En el cierre de la zona, contra 9 de Julio cuando los dos ya estábamos clasificados, en el primer tiempo nos costó un poco y en el segundo mejoramos bastante, inclusive fuimos superiores, logrando un empate justo".

Llegando a lo que fue hasta ahora la última presentación, afirmó que "luego arrancó la segunda ronda donde sabíamos la calidad de los rivales que nos tocaban, tanto San Jorge como Ben Hur y 9 de Julio se armaron para ascender, con jugadores de mucha jerarquía. Admitimos que somos como la cenicienta del grupo, en una forma de decirlo, nos planteamos los objetivos claros y sabíamos que podíamos dar más, porque nos faltaba hacerlo y no estaba alcanzando lo que mostrábamos".

Agregó que "eramos conscientes que podíamos rendir más, el año pasado lo habíamos demostrado y sumado a eso tenemos ahora con la llegada de Nico Castro y Pocho Pavetti otras posibilidades. Lo entendimos y contra 9 de Julio tuvimos el mejor partido, fuimos bastante superiores a ellos y lamentamos que nos convirtieron de penal cerca del final. En el análisis en frío vimos que fuimos superiores, que es el nivel que tenemos que demostrar". Sobre esta inactividad que va completando la segunda semana, expuso su pensamiento: "si uno lo analiza en términos futbolísticos el parate no nos convenía, creo que era el mejor momento nuestro, pero también hay que ser consciente que como sociedad lo necesitamos. A mi entender la decisión que tomó el gobierno fue la mejor que pudo haber tomado y ahora está en nosotros ser responsables, y asumir son la seriedad necesaria el pedido de quedarnos en casa, para cuidarnos, porque no solamente está en riesgo nuestra vida, nuestra salud, sino también la de todas las personas".

Puntualmente sobre lo que empezó a circular de la posible suspensión del torneo, manifestó que "con respecto a lo del Regional, también escuché que está la posibilidad de que se suspenda. Ojalá que no porque para nosotros era un reto importante, logramos clasificar, que fue importante para el Club siendo el primer año que lo juega, nos tocó una zona hermosa ante rivales que seguramente pelearán el ascenso, ya tenemos 3 puntos importantes y quisiéramos seguir jugando. Creo que es el deseo que tenemos todos, pero ya no depende de nosotros".

Mientras tanto, no queda otra que sobrellevar el momento entrenando como se pueda. En ese aspecto dijo el zaguero que "cada uno en su casa hace un entrenamiento que nos manda el profe, seguro que todos los compañeros lo hacen, porque es un grupo responsable, con mucha humildad que lo caracteriza. Sabemos que si paramos o no estamos a la altura de los demás, luego nos será muy difícil, por eso cada uno trabajará de esa manera hasta el día que retomemos la actividad".