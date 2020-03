Forlán: "Me lo imagino a Cavani jugando en Boca" Deportes 28 de marzo de 2020 Redacción Por El ídolo de la Selección de Uruguay se refirió a la posibilidad de que el delantero se vista con la camiseta Xeneize.

FOTO ARCHIVO

Edison Cavani declaró en más de una oportunidad que le gustaría vestir la camiseta de Boca, entre otras cosas para imitar el festejo de gol de Manteca Martínez en el que se colgaba del alambrado. En las últimas semanas se presentó como un suelo imposible para el próximo mercado. Diego Forlán, su compañero durante muchos años en la Selección de Uruguay, se refirió a esa posibilidad.

"Me lo imagino jugando en el Xeneize, es un futbolista de élite. Por lo económico es difícil que venga en su plenitud, pero si se mira más el lado profesional, es un desafío muy grande y lindo", expresó Cachavacha en diálogo con Radio Del Plata.

El uruguayo fue compañero de Juan Román Riquelme en Villareal y siguió de cerca la definición de la Superliga en la que Boca se consagró campeón. "Hablé con él durante el campeonato, lo veo muy bien. Nadie se esperaba esa definición. No podía creer cuando me dijeron como se habían dado las cosas, River tenía un porcentaje más alto de ganarlo", contó.

El tridente de ataque integrado por Forlán, Suárez y Cavani, fue estandarte de los últimos logros de la Selección Uruguaya. El, ahora técnico de Peñarol, regresó a jugar al fútbol de su país, pero ve difícil que sus excompañeros en el frente de ataque lo hagan. "Sin haberlo hablado con ellos, lo veo complicado. A Edison lo veo en Danubio, Nacional o Peñarol, no sé. Luis es más difícil", expresó.