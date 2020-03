Bromeó con contagiar: le abrieron una causa penal Policiales 28 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Un joven oriundo de Alejandra que reside en Santa Fe publicó una serie de videos en redes sociales, grabados mientras emprendía la vuelta a la Argentina desde Estados Unidos. En ellos bromea con estar infectado de coronavirus y con venir a "contagiar a todos".

Por el hecho, se le abrieron dos causas de oficio en la capital provincial y en Reconquista. Será imputado por intimidación pública.

Así lo confirmó al móvil de LT 10 el fiscal del MPA Estanislao Giavedoni, quien además detalló que en principio se hicieron "verificaciones comparando el listado de ingreso de Migraciones" para confirmar los dichos del hombre. Luego, personal policial se apersonó en su domicilio en el macrocentro de la capital provincial para comprobar que esté cumpliendo con la cuarentena.

"Se va a generar un contralor de la situación del imputado para que permanezca allí hasta la finalización de la misma, y con dispositivos electrónicos", especificó, y agregó que si es necesario se asignarán efectivos a su custodia.

En los registros, el joven asegura que viene al país "con el Covid-19 a contagiarlos a todos", y luego que se compró "un chino" (una persona que aparece de fondo, también bromeando) infectado "con Covid de primera mano", para poder contagiar primero "a todos en Santa Fe" y luego hacerlo en Alejandra.

Después, no obstante, pide tranquilidad y garantiza: "Sí, voy a hacer la cuarentena. La voy a hacer".

Pero remata: "o no, capaz que me voy a todos los parques a toser como un ganso mogólico".



AGREDIÓ A EFECTIVOS

POR CERRAR NEGOCIO

Efectivos policiales de Frontera, llegaron hasta un comercio con el fin de cerrar sus puertas por estar incumpliendo el horario de cierre. Pero en la puerta apareció una persona que los agredió.

En la tarde de este jueves, efectivos policiales llegaron hasta una despensa por denuncias de incumplimiento al Decreto Nacional, teniendo en cuenta la hora de cierre.

Según información publicada por el portal Móvil Quique, los efectivos policiales llegaron al comercio y al intentar ingresar un sujeto cerró la puerta, comenzó a agredirlos y luego se dio a la fuga.

En la huida continuó con las agresiones y arrojó piedras hacia los efectivos de seguridad, quienes no lograron detenerlo. Finalmente la propietaria del comercio dijo no conocer al acusado.