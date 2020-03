Incitaba a saqueos por las redes sociales Policiales 28 de marzo de 2020 Redacción Por FUE DETENIDO EN UN ALLANAMIENTO

FOTO LT10 ARRESTADO. Lo hacía a través de Facebook. Fue denunciado por la intendente de Santo Tomé.

El jueves último comenzó a circular un posteo en la red social Facebook donde se instaba a la población de Santo Tomé (Santa Fe) a saquear supermercados, aludiendo que, "nos estamos muriendo de hambre", y solicitando la presencia de "más de 50 personas" para llevarlo adelante.

Fue la propia intendente de Santo Tomé quien realizó la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), cuyos fiscales ya estaban actuando de oficio ante la viralización de este mensaje, consignó el portal de LT 10 Radio Universidad.

En tanto, este viernes, personal de la División Informaciones con colaboración de efectivos de CGI (Cuerpo Guardia de Infantería) allanaron una vivienda en calle Alberdi al 700 de esa ciudad.

En el operativo detuvieron a un joven de 26 años de edad y secuestraron elementos importantes para la investigación como teléfonos celulares.

El fiscal de la causa Omar de Pedro precisó por LT 10 que el equipo puesto a trabajar en esta investigación "dio con la persona que fue detenida".

En cuanto a este tipo de accionar, el funcionario judicial consideró que la situación de emergencia y cuarentena "ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno".

Sobre este caso puntual, De Pedro consideró que "no hay justificación, me da la impresión que no se trató de una necesidad real de requerir productos sino de aprovechar el momento para cometer un delito".

El fiscal le atribuyó al detenido dos delitos: intimidación pública e instigación a cometer delito. En relación a la pena, dijo que puede ser "dura", pero aclaró que están evaluando la situación ante la emergencia sanitaria y la conveniencia de mantener detenida a una persona "que puede ser una bomba biológica si uno lo mete dentro de una comisaría".