Más controles en accesos, las calles y los comercios Policiales 28 de marzo de 2020 Redacción Por Se retuvieron vehículos a personas que violaron la cuarentena. El Estado local intensifica los monitoreos para garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Actúan Protección Vial, GUR, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Policía de Santa Fe.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO SIN CIRCULACION. Los accesos a Rafaela por caminos rurales están bloqueados.

Las tareas que viene realizando la Municipalidad de Rafaela, a través de su área Protección Vial y Comunitaria, con respecto al cumplimiento del aislamiento obligatorio son fundamentales.

En ese sentido, el Decreto que establece la cuarentena en todo el país fue apoyado por la gestión del intendente Luis Castellano con medidas específicas.

Al respecto, la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, expresó que “se vienen realizando recorridos por distintos puntos de la ciudad para verificar que la gente permanezca dentro de sus casas”.

Más allá de las intensas campañas de lucha contra el coronavirus que se siguen realizando, lograr que los vecinos comprendieran la situación “en un principio resultó muy difícil ya que la gente salía al espacio público para realizar diferentes actividades”, manifestó la funcionaria.

Los controles llevados adelante por los agentes municipales también se aplican en los comercios contemplados como de ‘actividades esenciales’. Allí, se verifica “que se respeten las medidas dispuestas con respecto al distanciamiento social y que el personal tenga todos los elementos de seguridad así como también se tomen las medidas de higiene según el protocolo de procedimiento establecido para el coronavirus”, dijo la Secretaria.



REFUERZO

A partir del viernes, se reforzaron los controles que vienen llevando adelante las fuerzas de seguridad provincial y nacional en todos los accesos de las rutas 70 y 34.

Al respecto, Galantti explicó que “lo reforzamos con personal municipal, tanto de Guardia Urbana como de Protección Vial y Comunitaria. En el procedimiento se encargan de detener a los transeúntes, se les solicita la documentación exigible y se verifica si la misma encuadra en algunas de las excepciones que contempla el Decreto Nacional”.



OPERATIVOS

Precisamente, durante el viernes, se detuvieron y controlaron más de 80 vehículos en los distintos accesos a nuestra ciudad. “En algunos casos se instó a los conductores que vuelvan a su lugar de origen ya que no contaban con documentación que justificara su desplazamiento”. Vale acotar que, durante los controles, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos intervino aplicando los protocolos de higiene a cada vehículo que ingresaba llevando a cabo su desinfección.



RETENCIÓN

Otra cuestión importante de la labor realizada por el personal municipal tiene que ver con la retención de vehículos de personas que circulaban por las calles violando la cuarentena. En este aspecto, se procedió al secuestro de dos motos y a la retención de un automóvil.

Concretamente, se efectivizó la retención de una motocicleta en la intersección de bulevar Lehmann y Agustín Álvarez ya que su conductor violó el aislamiento y circulaba sin haber obtenido el carnet, sin el seguro obligatorio y sin casco.

Por otra parte, un motovehículo, que circulaba violando el aislamiento, evadió dos controles y terminó siendo interceptado en Ituzaingó y Chacabuco.

En otro orden, en uno de los accesos a nuestra ciudad por Ruta 34, un automóvil procedente de la localidad de Santo Tomé fue detenido y su conductor no pudo justificar los motivos de su viaje por la zona ni tampoco presentó certificado de habilitación para circular. En este caso se lo puso a disposición de la Policía.

Finalmente, se obligó a volver al conductor de una camioneta que venía desde Roca ya que no poseía la documentación para circular.