la Oficina de Empleo brindará asistencia para la Ayuda de Emergencia Locales 28 de marzo de 2020 Redacción Por El fin de semana, la Oficina de Empleo brindará asistencia para la Ayuda de Emergencia

Durante el fin de semana y hasta el martes 31 de marzo, los ciudadanos que resulten beneficiarios de la ayuda de emergencia de 10.000 pesos anunciada por el Gobierno Nacional, podrán recibir la asistencia de la Oficina Municipal de Empleo para realizar la inscripción on line.

Para hacerlo, deberán llamar por teléfono o enviar un Whatsapp al número 3492641706, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18.

El primer día, 250 personas se inscribieron a través de este asesoramiento. El secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, Diego Peiretti, contó que se emplean tres modalidades: “En algunos casos, a partir de la llamada se asesora al beneficiario y se realiza la inscripción telefónicamente. En otros, cuando cuentan con internet, solo se les explica para que se inscriban por su cuenta”.

“Para otro grupo se utilizó una base de datos coordinada con la Secretaría de Desarrollo Humano y es para aquellas personas que pueden acceder a este programa pero no cuentan con medios propios para inscribirse por internet”, agregó.

Por otra parte, el funcionario expresó: “Al tener que hacerlo a través de una plataforma digital, entendemos que no todos tienen acceso a internet para completar los formularios que el programa requiere. Allí el Estado local ha estado muy presente, primero en la comunicación para que todos los rafaelinos y rafaelinas tengan conocimiento del beneficio y, segundo, brindamos asistencia para que todos tengan la oportunidad de inscribirse”.



REQUISITOS

Para poder percibir este beneficio las personas deberán tener entre 18 a 65 años, ser nativos argentinos o naturalizados y residentes legales de más de dos años. Además no deben tener otro ingreso familiar registrado, no pueden poseer patrimonios importantes, ni percibir rentas financieras.





PRE-INSCRIPCIÓN

La pre-inscripción es a través de la web de ANSES (https://www.anses.gob.ar) y se realizará mediante un cronograma de forma escalonada, de acuerdo a la terminación del DNI.

Las personas cuyo DNI termine en los números 0 y 1 tendrán que ingresar el viernes 27; los terminados en 2 y 3 deberán hacerlo el sábado 28; los finalizados en 4 y 5 el domingo 29; los que terminan en 6 y 7 el lunes 30 y, finalmente, los DNI cuyos últimos números sean el 8 y el 9 tendrán que llenar el aplicativo en la web el martes 31.

Después de ser concretada la pre-inscripción en los días y fechas detallados, ANSES llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, solicitará a éstos toda una serie de datos complementarios como, por ejemplo, sus números de cuentas bancarias.