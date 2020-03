“Estoy disfrutando de las tareas del hogar que volví a hacer con mucho amor” Información General 28 de marzo de 2020 Redacción Por SOLEDAD SYLVEIRA

“¡Salí justo de mi casa!”, celebró Soledad Silveyra en diálogo con Teleshow que días antes de que el presidente Alberto Fernández decretara el estado de cuarentena total y obligatoria se había ido a quedar a la casa de su hijo mayor. De lo contrario la actriz, que por su edad pertenece al denominado “grupo de riesgo”, hubiera tenido que pasar los días de aislamiento sola, en su departamento.

Pero en la casa no está sola con su hijo Baltazar. Los acompañan su nuera, la hermana de ella y sus nietas de doce y diez años, Inés y Clara a quienes en más de una oportunidad, junto con sus otros nietos Río, Milo y Simón (hijos de Facundo) definió como los encargados de endulzarle la vida.

¿Cómo pasa las horas durante la cuarentena? No es problema, con esta nueva convivencia y bien acompañada siempre hay cosas para hacer: “Nunca fui de tener un hobby, ahora estoy haciendo todas las tareas de la casa, barrer, pasar lavandina con alcohol, hacer las camas, cosas que había dejado de hacer y que ahora he vuelto con mucho amor”.

La actriz definió estos días como “momentos difíciles donde uno se mide como persona” y aseguró que está contenta con ella porque siente que está colaborando: “En la casa todos tenemos una tarea, mi nuera repartió las tareas, tenemos un almanaque con lo que tenemos que hacer, hacemos todo y mas también”.

A pesar de todo lo que está pasando está agradecida y explicó: “Salí justo, llevo quince días de cuarentena porque cuando nos mandaron a guardar a los viejitos, yo me guardé en mi casa y el lunes (16 de marzo) mi hijo me llamó y me dijo ‘vieja, no te vas a quedar sola en el departamento, venite para acá’. Me vine y pude estar en el cumpleaños de mi nieta el viernes, ya en cuarentena”.

“Estoy disfrutando de las tareas del hogar que había abandonado hace tiempo y acompañando en todo lo que puedo”, dijo y agregó que desde su lugar de figura pública trata de “enviar un poco de ánimo”: “Es la tarea de quienes somos públicos y difundir el cuidado”.

Solita quiso dejar un agradecimiento especial a “los laburantes” no solo a los del rubro relacionado con la sanidad, sino a todos: “Ellos también corren riesgo y son maltratados, espero que los camioneros sean recibidos en los pueblos, porque si ellos paran, la cosa se nos va a complicar más”.

Para cerrar, la ex jurado del Bailando se dirigió a todos los argentinos: “Los amo profundamente y me siento muy orgullosa en muchos aspectos, mas allá de los 40 mil que se mandan alguna macana, la mayoría están cumpliendo con su deber que es cuidar al otro, cuidarse uno mismo, pero por sobre todo cuidar al otro y la única vacuna que tenemos es quedarnos en casa”.

Además, le mandó “un beso, fuerza y generosidad” a todos los lectores de Teleshow en este difícil momento.

El próximo 8 de abril Solita debía debutar con la obra La fuerza del cariño, en el Multiteatro Comafi, con Mercedes Funes, Miguel Ángel Rodríguez, Fabio Di Tomaso y Dolores Ocampo, pero como ocurrió con todas las actividades relacionadas al entretenimiento, el estreno deberá posponerse hasta que pase la cuarentena y el Presidente disponga su reinicio.