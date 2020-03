“Queremos motivar a quienes están atendiendo de la mejor manera a nuestra gente y capacitándose" Locales 28 de marzo de 2020 Redacción Por El gobernador santafesino destacó el refuerzo económico al personal sanitario decretado por el Presidente de la Nación, que se suma al incentivo establecido por la provincia.

FOTO GOBIERNO DE SANTA FE OMAR PEROTTI. Junto a Carolina Cudós y a Osvaldo Aymo.

Durante el primer reporte epidemiológico de la jornada por Covid-19, el gobernador Omar Perotti sostuvo: “Nuestra prioridad es cuidar la salud de todos y cada uno de ustedes, hacia allí ponemos todos los esfuerzos, hacia allí el gobierno de la provincia está estructurando todo el accionar”, resaltó el gobernador, y agregó: “Nos parece una excelente decisión del presidente Alberto Fernández porque queremos estimular, motivar una vez más, a todo nuestro personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, que están preparándose, atendiendo de la mejor manera a nuestra gente y capacitándose para lo que viene”.

En este marco, Perotti recordó que “la provincia había anunciado un incentivo de 3 mil pesos a todo el personal de Salud, Seguridad, de los comedores escolares y docentes y directivos de las escuelas que tienen a cargo comedores escolares” quienes están desarrollando tareas esenciales en el marco de la emergencia sanitaria, y el gobierno nacional “ha sumado 5 mil pesos desde abril, por cuatro meses, es decir, una ayuda de 20 mil pesos, a todo el personal del sistema de salud tanto público como privado”, destacó el mandatario.

“El presidente de la Nación está detrás de objetivos que den respuestas en lo social. Hoy empezó la inscripción de Anses para el Ingreso Familiar de Emergencia; y se suma a los anuncios para las pequeñas y medianas empresas de financiamiento y diferimientos impositivos en la provincia de Santa Fe”, concluyó el gobernador



SANTAFESINOS EN EL EXTERIOR

A continuación, Perotti indicó que desde el 1 de marzo, “han regresado 25.419 santafesinos, y 3.945, en los últimos 5 días”. Del total, 17.803 santafesinos, provenientes del exterior, tienen que estar cumpliendo estrictamente su cuarentena. De esta conducta depende que la curva de contagio mantenga un ritmo adecuado, que los niveles de contagio y de circulación sean menores, por lo cual apelamos nuevamente a ese cumplimiento”, manifestó el gobernador, y detalló que “ya llegamos a las 4.207 aprehensiones, y este no es el dato bueno, el que quisiéramos dar”, al tiempo que destacó la importancia de que “la gran mayoría de los santafesinos está cumpliendo” con el aislamiento decretado por la Nación.

“De la misma manera que nos llegan las denuncias, nos llegan gestos a destacar de muchísimos santafesinos; como por ejemplo, los chicos de Canticuénticos que están haciendo, desde su casa, música para los niños; todos los que están haciendo barbijos para alguna institución y para donar; los que están preparando conciertos virtuales desde su casa; Fernando, un comerciante de la zona oeste de Rosario, que está regalando el pan a sus vecinos; y Fabio, el trompetista, que alegra al barrio del Abasto”.



SITUACION EPIDEMIOLOGICA

La directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, detalló que “a la fecha tenemos confirmados 55 casos de coronavirus, de los cuales el 87% son personas que han viajado, y el resto de los pacientes estuvieron en contacto con un viajero o con un caso confirmado. Del total, hay 3 personas que se encuentran en investigación, porque no se determinó si han viajado, o un nexo con un viajero, o con un caso confirmado”.

Asimismo, precisó que del total de casos positivos “el 44 por ciento de las personas son mujeres y el 56 por ciento varones”; y todos “los pacientes tienen buena evolución”, y agregó: “A partir de diagnosticar nuevos casos, estamos enfocados en garantizar el aislamiento en todos los pacientes, sobre todo en los casos sospechosos y de viajeros”, resaltó Cudós; y señaló que “los casos sospechosos que están en estudio, hasta que no se descarten, deben guardar el aislamiento absoluto sin poder salir de la casa, lo que se llama cuarentena, al igual que los viajeros hasta que se cumplan los 14 días”.

“Una vez que ese paciente es descartado puede hacer el aislamiento del resto de la población. De todos modos no pueden hacer una vida de aislamiento relativo hasta que el médico no le dé el alta”, concluyó la directora.



PUESTOS DE CONTROL EN RUTAS

Por su parte, el subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, detalló que “en coordinación con distintos ministerios, fuerzas federales y organismos nacionales que nos permitió desarrollar en toda la provincia, en rutas nacionales y provinciales, 50 puestos de controles”.

“Estos puestos de control fundamentalmente están en los límites de la provincia”, detalló y precisó que “en el límite oeste de la provincia, en la ciudad de Ceres, junto con bomberos voluntarios, hay un puesto sanitario y de desinfección donde se procede a la toma de temperatura de los conductores de los camiones que ingresan a la provincia”.

“El otro tema a tener en cuenta es el que ocurrió en la ciudad de Timbúes, en el ingreso a los puertos, ya que el día domingo un camionero arrojó una temperatura aumentada, antes de activar el protocolo, lo que hicimos fue esperar 15 o 20 minutos separado de la vía y el camionero, pasado este tiempo, bajó la temperatura. Esto habla de que no puede en cualquier momento activar el protocolo porque el sector de salud va a colapsar y esto es lo que estamos tratando de evitar”, indicó Aymo.

“En los controles constatamos que las personas que están circulando son las excepciones del artículo 6” del Decreto Nacional de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que lleva la firma del Presidente de la nación, “o sea que tienen los permisos correspondientes para circular, y en los casos que no ocurra esto, se labran las actas correspondientes”.

Por último, Aymo detalló que “estamos garantizando la libre circulación en todas las rutas de la provincia, ya que en aquellos lugares donde había algún tipo de acción por parte de presidentes de comunas o intendentes, estos han depuesto sus actitudes”.