VIERNES CON SUBAS EN LOS CEREALES 28 de marzo de 2020

Finalizó la semana de actividades dando lugar a un mercado con valores de compras estables por las oleaginosas, y precios alcistas por los cereales.

Por soja, el valor de compra por la mercadería disponible se ubicó en U$S 220/t. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz con entrega inmediata alcanzó los U$S 145/t, y la propuesta de compra por trigo Abril ascendió a U$S 195/t.

Los futuros de soja cerraron con subas, impulsados por compras de fondos y los contratos de maíz ajustaron con bajas, producto de la débil demanda de la industria de etanol.