“Tratemos que las mascotas se queden en casa y reforcemos su higiene” Locales 28 de marzo de 2020 Redacción Por A partir de la pandemia por COVID-19 se gestaron muchas informaciones respecto a las mascotas, sus cuidados y la interacción con nosotros. Los veterinarios aclaran que las mascotas no transmiten el coronavirus.

En estos día de exceso de información como consecuencia del avance de la pandemia en nuestro país y en la ciudad, crece la preocupación y angustias por diferentes cuestiones. Entre ellas apareció el tema de las mascotas, su cuidados, el temor de que puedan transmitir o trasladar el virus.

La médica veterinaria, Lorena Montoya MP 2069 aclaró algunas cosas a tener en cuenta en estos momentos: “hay que estar tranquilos, hay una regla de higiene básica que hay que cumplirla estemos atravesando esta situación con el Covid-19 o no y que es higienizar muy bien las manos por lo menos 20 segundos con agua y jabón, siempre después de tocar una mascota ya sea nuestra o de la calle.

“A nosotros como veterinarios nos llega muchísima información y desde el Colegio de Veterinarios también estamos tratando de poner paños fríos a todo esto que nos aturde. La medida fundamental que da el gobierno y todos los médicos es que los que transmitimos el virus somos nosotros, es de persona a persona, no hay nada más importante que quedarnos dentro de casa para cuidarnos. Respecto a las mascotas, si tenemos patio para que puedan hacer sus necesidades hay que evitar que salgan afuera en la vereda; si las vamos a sacar porque no nos queda otra o porque están acostumbradas hay que tratar que solo sea para eso, que las saquemos a hacer sus necesidades en las cercanías y las entramos rápidamente”, especificó.

En tanto la médica veterinaria aconsejó sacarlos en horarios en donde haya poca circulación de personas y mantener la distancia de un metro y medio entre otro animal u otra persona. Lo otro importante a considerar es cuando ingresamos a casa lavarle las patitas con agua y jabón, no con lavandina ni con otro antiséptico porque podemos dañarles las almuhaditas plantares y si rociar con alcohol la correa y el collar”.

A su vez dijo que “todo está en estudio y una de las maneras para ver cómo actúa el virus en el mundo es a través de los animales. Es necesario para eso que también los animales hagan cuarentena para observar cómo se comporta y actúa el virus teniéndolos en casa. Está todo en análisis y es importante no entrar en pánico, pero sí hay que tener ciertas medidas de higiene”.

Las mascotas también sufren el estrés de la cuarentena.

La veterinaria Lorena Montoya explicó que al igual que las personas, los animales padecen el cambio de hábitos y de algún modo el encierro.

“Obviamente que las mascotas reaccionan al igual que nosotros y van a estar super ansiosas, estresadas; nosotros habitualmente vamos, venimos y no estamos todo el día en casa, entonces van a sentir que de algún modo le usurpamos el espacio. Lo que podemos hacer es cuando se aíslan dejarlas ya que necesitan su tiempo pero también está bueno poder jugar con ellas y generar esos espacios”, manifestó.