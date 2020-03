“Estamos en una interfase para impedir la circulación del virus” Locales 28 de marzo de 2020 Redacción Por Así lo explicó el Dr. Roberto Vitaloni, quien precisó que la primera fase fue la de mitigación. Por eso una vez más se recomienda que el aislamiento social y el estricto cumplimiento de la cuarentena obligatoria va a lograr aplanar la curva.

FOTO ARCHIVO. ROBERTO VITALONI. Responsable del área de Epidemiología de la Zona Salud de Rafaela.

El Covid-19, vino indefectiblemente a cambiar conductas y hábitos que tenemos muy arraigados, en las ciudades más grandes hasta en las localidades más pequeñas. Si no se entiende esto, asistiremos al colapso del sistema sanitario tal como hoy sucede en países como Italia con casi 1.000 muertos en 24 horas, o como en Francia, España o EE.UU.

En la Argentina el presidente Alberto Fernández implementó acciones drásticas de manera rápida y los resultados se analizarán con el tiempo; pero para eso es imprescindible que sea cada uno de los ciudadanos el que internalice esto, que sea responsable, que aunque nunca o pocas veces lo haya hecho cumpla con la ley sin objetar nada, sabiendo que es su propia vida y la de muchos otros la que está en juego.

El coordinador regional de epidemiología, Dr. Roberto Vitaloni explicó que “hoy estamos en una interfase, primero fue mitigar y ahora es impedir la circulación del virus. Para eso tenemos que cumplir con el aislamiento social”.

La rapidez con la que se extiende el coronavirus, Covid-19, ha desatado una gran crisis sanitaria a nivel global. Este brote viral deja día a día más fallecidos en el mundo y todos los profesionales de la salud consultados en nuestra ciudad, coinciden en un temor: que la gente se relaje y no tome dimensión de la gravedad que significaría que no se le pueda dar respuestas a aquellos que los necesiten.

Vitaloni remarcó que “cumpliendo la cuarentena impuesta evitamos que circule el virus, porque si no circulamos nosotros no transportamos al virus”. Algo básico y elemental que cuesta comprender claramente.

“Nuestro cuerpo no cuenta con las defensas específicas para enfrentarlo, porque es un virus nuevo y no lo puede atacar porque no hay memoria inmunológica. Tampoco hay vacunas que lo prevengan”, señaló.

Acerca de si hay nuevas recomendaciones al pasar de la fase de mitigación a la de circulación, manifestó que “las recomendaciones son las mismas, pero temo que la gente se relaje y no las cumpla. Esto es serio…”, subrayó.

El funcionario destacó que actualmente la gente que está obligada a hacer la cuarentena porque ha viajado, está controlada por personal de Rafaela y Protección Civil provincial.

Los consejos en esta instancia no han variado, siguen siendo “estar en casa, no tocarse fuera de casa, asiduo lavado de manos y desinfección de los objetos o superficies con lavandina. Además es fundamental tener cuidado al toser”, indicó el Dr. Vitaloni.

Finalmente el profesional volvió a pedirle a la población bajar la ansiedad, evitar concurrir por cualquier cosa a una guardia y no saturar al 107 con consultas menores.