LA CARTA A LUIS CASTELLANO Locales 28 de marzo de 2020

FOTO ARCHIVO LISANDRO MARSICO. Autor de la carta al Intendente.

“Me dirijo a Ud. a los fines de solicitarle observe la posibilidad de proceder a descentralizar la ayuda social, en virtud de la concentración de vecinos que se produce en un solo sitio de la ciudad. En virtud de las medidas de aislamiento social adoptadas, no sólo se genera un espacio no adecuado, para las personas que concurren a retirar la asistencia estatal, sino para los trabajadores municipales que la suministran.

El esfuerzo que Ud. y su equipo de colaboradores está llevando a cabo es enorme, pero entiendo que resulta muy difícil que se pueda cumplir con las demandas que el tiempo que vivimos nos presenta, sin acudir a la colaboración de las organizaciones civiles.

Creo que, no sólo las vecinales, sino otras entidades, pueden ser puntos de distribución de los diferentes insumos que se requieren para paliar las necesidades, en los diversos aspectos, que la emergencia en materia de Salud Pública genera.

Seguro que el espíritu solidario y el deseo de colaborar de los rafaelinos en general y específicamente de las organizaciones sociales, sindicales, religiosas, clubes, universidades, agrupaciones juveniles y demás entidades de la ciudad, se incrementarán con el correr del tiempo o surgirán nuevas manifestaciones. Para canalizar de manera correcta la ayuda que se reciba se puede conformar un “Comité de Solidaridad” que puede estar integrado por los estamentos previamente mencionados, los cuales muchos de ellos se encuentran representados en el Consejo Consultivo Social, al que se puede convocar también. Este Comité debería aportar a un trabajo articulado con los órganos del Estado, como así también tender un puente que coordine las acciones de contención y asistencia que esas mismas organizaciones generaban con una estructura que las conduzca, cuál debería ser el rol del Municipio. Hoy, con el adelanto de las comunicaciones esto se puede establecer, sin llegar a tener que generarse contactos personales entre los partícipes.

El afán de aportar una opinión a la problemática que se está viviendo y la realidad que nos toca afrontar me indujeron a escribirle”.