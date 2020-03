Se adaptan a las restricciones Locales 28 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A nueve días del DNU presidencial que estableció la cuarentena obligatoria, una de las excepciones por ser considerado un servicio indispensable, la tienen los supermercados que deben adaptarse a estos tiempos de pandemia, extremando las medidas de prevención y garantizando el abastecimiento de mercadería.

Uno de los motivos por los que la gente hoy puede salir del aislamiento social, es para proveerse de alimentos. Tal es así que cuando se presagiaba la decisión de decretar la cuarentena obligatoria en nuestro país, la imagen que se viralizó fue la de los consumidores haciendo enormes colas en los supermercados temiendo un posible desabastecimiento y una suba excesiva de los precios. Eso no sucedió.

A nueve días del DNU que decretó la cuarentena obligatoria, los ciudadanos comenzaron a adaptarse a las nuevas reglas de juego y hoy los supermercados pueden cumplir con las recomendaciones y restricciones sin inconvenientes.

“Estamos trabajando muy bien y tuvimos que reforzar con más guardias de seguridad en todas las sucursales, en algunos casos con dos guardias en cada entrada para garantizar el tránsito de personas, con la intención de que mantengan la distancia en el ingreso al supermercado y en las cajas. La idea es evitar la aglomeración de las personas y que puedan circular por los pasillos sin chocarse y respetando la distancia que se pide”, señaló el supermercadista Francisco López.

Respecto a la comprensión de los consumidores ante estos controles y nuevas reglas, López manifestó que “la gente lo toma bien y agradece que tomemos los recaudos necesarios por el bien de todos”.



PRECIOS Y FALTANTE DE PRODUCTOS

Respecto al comportamiento de los precios en medio de la cuarentena y a la faltante de algunos productos, explicó que “está ocurriendo lo mismo que hace 15 días, donde hay faltante de alcohol y desinfectantes en aerosol, -eso está muy difícil de conseguir-, lo que si tenemos en cantidad son los repelentes en donde hoy tenemos stock. En relación a los precios en un principio hubo de parte de los proveedores un aviso de que iba a haber algunos aumentos y por suerte el gobierno lo frenó y nosotros hicimos lo propio y frenamos ese traslado a góndola”.

López resaltó que “los precios no los tocamos hace ya quince días y sin embargo los mercados que son abiertos, no son regulados como en el caso de la carne o de las verduras donde sí hubo aumentos, -la carne subió entre un 5 y un 8%- no lo trasladamos a precios porque entendemos que es un momento complejo y sensible donde hay que marcar el rumbo y los precios por ahora no hay que tocarlos”.