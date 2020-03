El peor escenario con 969 muertos en Italia Internacionales 28 de marzo de 2020 Redacción Por UN TRISTE RECORD EN UN SOLO DIA

FOTO AFP ITALIA. Las camas resultan insuficientes ante el avance de la pandemia.

Mientras el gobierno se muestra optimista en que empiezan las "señales claras" de la eficacia de las medidas para reducir los contagios del coronavirus, Italia alcanzó un triste récord de 919 víctimas fatales, con un saldo de 9.134 muertes desde el 21 de febrero.

"Se registraron 4.401 nuevos contagios y el número de víctimas es de 969 incluidas las 50 que no se habían incluido en el informe del jueves", señaló en conferencia de prensa Domenico Arcuri, comisionado del gobierno para la emergencia.

Así, el país alcanzó un nuevo récord diario de víctimas y el número de muertes totales quedó en 9.134.

"La prevención es nuestra arma más fuerte y necesitamos la colaboración de todos nuestros ciudadanos para respetar las medidas del gobierno", dijo el funcionario.

El número de contagios, que registró una leve baja con respecto a los 4.492 informados entre miércoles y jueves, elevó la cifra oficial de infectados a más de 70.000.

"Nos encontramos de frente a una crisis que tiene un enemigo invisible fuerte y desconocido y para derrotarlo debemos utilizar todas las armas de las que disponemos", expresó Arcuri.

Ayer, el gobierno autorizó el uso de dos drogas contra la malaria, cloroquina e hidroxicloroquina, para tratar el Covid-19.

Las autoridades italianas avalaron la utilización de parte del Servicio Sanitario Nacional de los dos fármacos en la búsqueda de una respuesta al coronavirus.



TAMBIEN EN ESPAÑA

El Ministerio de Sanidad ha revelado los datos de última hora del COVID-19 en España y las cifras siguen aumentando cada día más a falta de alcanzar el pico más alto de esta pandemia.

Hasta ayer, se registraban un total de 64.059 contagiados, 4.858 fallecidos y 4.165 en cuidados intensivos. El apunte positivo es la curación de 9.357 personas que habían dado positivo.

Madrid y Cataluña son la dos comunidades con el mayor número de contagios, 19.243 y 12.940, respectivamente.

Sin duda, el dato negativo es que las muertes han crecido en 769, alcanzando un nuevo máximo y dejando en nada el descenso del jueves, cuando se habían producido 655 fallecimientos.

El dato que sigue bajando de forma constante, aunque es pronto para sacar conclusiones, es el del aumento de contagios.

Han sido 7.871 más en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento del 14%. El jueves había sido del 18% y el miércoles, del 20%.

La mayor parte de los nuevos contagios se han producido en Madrid, donde se han registrado 2.077 casos nuevos, seguido por Cataluña, con 1.348.



LOS DATOS DE PARIS

Después de arrasar el este del país, donde hay hospitales militares de campaña, la ola del coronavirus llegó a París, la capital de Francia.

Ya hay 1.700 muertos en todo el país y en las últimas horas se conoció que la pandemia ya está golpeando con fuerza a la Ciudad Luz, con un número no precisado todavía de víctimas fatales, pero si con el fallecimiento de una adolescente de 16 años, sin enfermedad preexistente.

Han comenzado las evacuaciones de enfermos en busca de salas de reanimación que no estén completas y se vienen utilizando por primera vez en la historia francesa, trenes de alta velocidad como hospitales.