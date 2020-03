Por la pandemia rige el toque de queda en Miami Notas de Opinión 28 de marzo de 2020 Redacción Por La votación culminó luego de más de una hora de debate sobre la medida, donde los comisionados discutieron si en realidad el toque de queda empujaría a las personas a quedarse en casa.

FOTO ARCHIVO MIAMI. En esa ciudad reside una importante comunidad latinoamericana.

La ciudad de Miami implementó ayer un toque de queda a fin de limitar la propagación de COVID-19.

Los comisionados de la ciudad de La Florida, que se reunieron el miércoles a través de una videoconferencia en línea, votaron por unanimidad para implementar este último esfuerzo.

El toque de queda, que entró en vigor a partir de ayer, será desde de las 10:00 de la noche y hasta las 05:00 de la madrugada. La policía podría detener e interrogar a cualquier persona en público durante este período.

Las excepciones incluyen a personas que van y vienen del trabajo, buscan servicios médicos y los que pasean a sus perros, siempre que estén a no más de unos 100 metros de sus casas.

La votación culminó luego de más de una hora de debate sobre la medida, donde los comisionados discutieron si en realidad el toque de queda empujaría a las personas a quedarse en casa.

El martes por la noche, la ciudad emitió una orden de "refugio de emergencia en el lugar" que instaba firmemente a los residentes a quedarse en casa tanto como fuera posible, una orden que el jefe de la policía, Jorge Colina, dijo que "resultó de educar a los residentes sobre la importancia del distanciamiento social y las advertencias sobre el diferente tipo de empresas a las que se les puede permitir operar".

Ahora, bajo un toque de queda, Colina señaló que "la policía sería más estricta para mantener a las personas fuera de las calles. Al haber un toque de queda, lo haremos cumplir".

El comisionado Alex Díaz de la Portilla, quien representa al Distrito 1, fue el promotor del debate y presionó por el toque de queda con el apoyo del alcalde Francis Suárez.

Los funcionarios argumentaron que "las excepciones permitirán a las personas que necesitan estar fuera de sus hogares a esas horas tengan la posibilidad de hacerlo sin restricciones onerosas".

"Lo que es más importante es que se le dice a la gente que estamos tomando esto en serio. Hoy tenemos un tiempo muy corto para aplanar esa curva y no abrumar nuestro sistema de salud", agregó De la Portilla.

El comisionado Keon Hardemon cuestionó si un toque de queda realmente abordará el tema del distanciamiento social y advirtió que "cuando los arrestas, los pones en una situación peor que antes, porque no va poder guardar la distancia necesaria para evitar el contagio".

"La idea aquí no es meter a alguien en la cárcel. Ninguno de nosotros quiere hacer eso", dijo a su turno el comisionado Joe Carollo.



LOS NUMEROS

Florida registró otro incremento en el número de casos del nuevo coronavirus, al subir de 1.467 a 1.977, según el último informe, lo que representa más de 500 contagios en un día.

De ese total, 1.867 son residentes de la península y otros 110 no lo son, pero se encuentran aislados en Florida.

Los fallecidos llegaron a 23, de acuerdo con lo expresado por el Departamento de Salud de Florida.

Más de la mitad de los casos en Florida se encuentran en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El condado con el mayor número de casos es Miami-Dade donde 491 personas han dado positivo a la prueba de COVID-19. Las personas tienen entre 10 y 99 años, según las cifras del Departamento de Salud.

En Broward 412 personas han dado positivo a la prueba de la enfermedad, con pacientes que tienen entre menos de un año y 96.