Alza para el trigo en Chicago Nacionales 28 de marzo de 2020 Redacción Por

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El mercado de Chicago cerró ayer la semana con un alza de US$ 1,90 en los futuros del trigo, a US$ 211 la tonelada.

En la Bolsa de Comercio de Rosario, primaron las negociaciones por maíz y soja con entregas cortas.

El trigo en Chicago se vio alentado por la posibilidad de que Rusia imponga limitaciones a sus exportaciones del cereal.

El maíz cayó a US$ 136,7 la tonelada por posicionamientos en la previa al informe de previsión de área sembrada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, del martes próximo, y la baja demanda para etanol.

En tanto, la soja cerró mixta, con un alza de US$ 2,6 a US$ 326 la tonelada, mientras continúa predominando la incertidumbre sobre cómo impactarán las medidas tendientes a las limitaciones de la propagación del coronavirus sobre la oferta de Argentina y Brasil.

La demanda en Argentina sigue interesada en hacerse de soja y maíz con entregas próximas, dado que los ingresos de la cosecha de la nueva campaña 2019-2020 no adquieren fluidez aún, indicaron especialistas.

La oferta abierta de compra por soja condición fábrica con entrega inmediata se ubicó en los US$ 220/t para entrega en abril.

Volvieron a registrarse ofertas abiertas de compra por girasol que con entrega inmediata se ubicaron en los US$ 240 la tonelada, con la descarga en mayo a US$ 245 la tonelada.

En trigo, se destacó la aparición de un mayor número de compradores activos, que se focalizaron en el cereal de la futura campaña 2020-2021, y la mejora en la oferta por mercadería disponible.

Por el cereal con entrega entre abril y junio la oferta abierta se ubicó en US$ 195 la tonelada, cinco dólares por encima del jueves, sin descartarse mejoras por lotes considerables.

El precio de compra por maíz con entrega inmediata fue de US$ 145 la tonelada, el mismo valor que en la jornada previa.

En cuanto al maíz con descarga en mayo, volvieron a ofrecerse a US$ 145/t, con la descarga en junio bajando hasta los US$ 135/t.

Por otra parte, se agregaron nuevas posiciones de negociación en el segmento de sorgo: la oferta abierta de compra con entrega inmediata estuvo en US$ 130/t, para abril en US$ 140/t y mayo en US$ 145 la tonelada.