Nueva videoconferencia de Cámara de Diputados

FOTO NA SERGIO MASSA. Realizó importantes anuncios en la videoconferencia de ayer.

Los presidentes de bloques y las autoridades de la Cámara de Diputados acordaron que el próximo lunes se realizará la primera visita virtual de un funcionario al cuerpo, a través de una videoconferencia que mantendrán el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y los integrantes de la comisión encargada de esa materia.

La puesta en marcha de la interacción virtual entre funcionarios y legisladores fue definida en el marco de la tercera videoconferencia de trabajo entre los presidentes de bloques e interbloques que integran la Cámara y las autoridades de la misma.

La de Trotta será la primera de una serie de videoconferencias entre integrantes de ambos poderes del Estado, que buscará repetirse con una frecuencia de más de una por semana.

Además, se acordó que el lunes se constituirán las comisiones de Modernización del Funcionamiento Parlamentario y de Peticiones.

Por su parte, el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, pidió "que se habilite el envío de preguntas escritas al Jefe de Gabinete" y "la posibilidad de que asista al recinto durante este aislamiento, a responder".

"En ese caso, sólo los jefes de bloques y autoridades estaríamos en el recinto, siguiendo el ejemplo de España", precisó el diputado radical por Córdoba.

La principal bancada opositora también hizo "una propuesta para que, durante este aislamiento, el Jefe de Gabinete brinde informes públicos a los diputados, al final de la jornada, con una frecuencia estimada 48 horas".

Durante la videoconferencia, el presidente de la Cámara, Sergio Massa (Frente de Todos) anunció que el lunes la Cámara baja comenzará a transferir a instituciones de salud el monto correspondiente a los subsidios que percibían los diputados, así como el dinero en concepto de pasajes que los legisladores no utilizaron a raíz del aislamiento social dispuesto por el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus.

"El lunes empiezan las transferencias a las instituciones de salud, al Malbrán. Le quitamos a los diputados lo que tenían en materia de subsidios y van a ir a las instituciones sanitarias, al sistema de salud público de la Nación", dijo Massa.

En ese marco, puso de relieve que la medida fue adoptada a través de una resolución que firmó recientemente y que incluirá, además, el monto correspondiente a los pasajes aéreos que los diputados no utilizaron debido a que no se realizaron sesiones, tras la declaración de la cuarentena obligatoria para contener la expansión del coronavirus.

"A algunos les puede gustar o no pero la emergencia lo amerita", afirmó Massa, quien detalló que "ese ahorro que asciende a 7 millones de pesos en pasajes, también lo estamos transfiriendo al sistema de salud, más los 21,7 millones de subsidios".

A eso, precisó el titular de la Cámara baja, se sumará el monto del congelamiento de salarios, unos 43 millones de pesos "que también serán utilizados para el sistema de salud".

Massa había dispuesto a través de una resolución transferir ese monto a las instituciones de salud que lo recibirán a partir del lunes.

Se trata de 100.000 pesos que percibía cada diputado: el bloque del Frente de Todos eligió distribuir el dinero entre el Instituto Malbrán, nuevos hospitales modulares, el Hospital Garrahan y las organizaciones "Locos Bajitos para la Niñez" y "Juventud Desprotegida", en tanto, todos los subsidios del interbloque Juntos por el Cambio se destinarán sólo al Malbrán.

Además de Massa y Negri, participaron en la videoconferencia de ayer las oficialistas Cristina Alvarez Rodriguez y Cecilia Moreau; y los integrantes de Juntos por el Cambio, Alvaro González (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

También lo hicieron José Ramón (Unidad); Eduardo Bucca (Federal); Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino); Romina Del Plá y Nicolás Del Caño (Izquierda).

La primera videoconferencia, el viernes pasado, fue trasmitida al público; en tanto que la segunda, el lunes pasado, y la de ayer, fueron de carácter privado.