"Amigos de Argentina, quédense en casa"

Así lo pide Agustina Alfaro, hija del reconocido entrenador de fútbol, el rafaelino Gustavo "Lechuga" Alfaro, que está radicada por razones laborales desde hace dos años en Nueva York. Desde allá reflexiona respecto a la importancia de entender que la única vacuna que hay es el aislamiento social.

AGUSTINA ALFARO. La rafaelina se encuentra radicada en Nueva York.

“Mi nombre es Agustina Alfaro. Me fui de Rafaela cuando tenía 13 años, pero no hubo un día en el que me dejase de sentir (orgullosamente) rafaelina. En aquella oportunidad, el trabajo de mi padre me llevaba a Buenos Aires, donde terminé el colegio y me recibí de abogada. Mis estudios y mi profesión me permitieron conocer muchísimos lugares, desde Siena a Carolina del Norte, pasando por Ginebra, Viena, y La Haya. Hoy hace ya casi dos años que vivo y trabajo en Nueva York”, comenzó contando la joven profesional que hoy vive esta pandemia a kilómetros de distancia de su familia y trata de generar conciencia en aquellos que subestiman la emergencia sanitaria por COVID-19 y no cumplen con la cuarentena obligatoria.

Agustina es una de las dos hijas de “Lechuga” Alfaro, el reconocido técnico de fútbol. Hace varias semanas atrás disfrutaba allí en Nueva York de su cumple junto a él y a su mamá Daniela. Hoy el pasaje de aquella metrópolis ya no es el mismo a partir de la llegada del coronavirus.

“Nunca pensé que llegaría un día en el que las luces de la ciudad que nunca duerme se apagasen. En el que a la gente le diese miedo salir de su casa. En el que extrañase como nunca los espacios verdes. El Coronavirus es una realidad, y logró callar a la ciudad con más vida de los Estados Unidos”, manifiesta Agustina.

Y relata cómo es la vida diaria a partir de esto que atraviesa al mundo y lo sacude: “estamos encerrados hace unos diez días, pero las noticias desde fuera no mejoran. Los números de casos siguen aumentando de forma exponencial. A diferencia de Argentina, aquí no se impuso ninguna cuarentena obligatoria; solo se dio una recomendación de quedarse en casa y evitar los contactos con otras personas. Recién cuando el número de casos a nivel nacional llegó a 3.000, y los contagios en el estado de Nueva York -el equivalente a una provincia allá- comenzaron a multiplicarse sin control, se declaró una emergencia estadual y desde la oficina nos mandaron a trabajar desde casa.



NUMEROS QUE IMPACTAN

Agustina Alfaro expresa en números la situación sanitaria en los Estados Unidos, señalando que hoy existen casi 55.000 casos a nivel nacional, más de 25.000 en el estado de Nueva York, y más de 15.000 en la ciudad de Nueva York. Los muertos se triplican conforme pasan las horas -ya son casi 200 solo en la ciudad- y los recursos de los hospitales empiezan a escasear. Desde el domingo pasado han anunciado medidas más estrictas a nivel local para evitar los contagios, como el cierre de negocios no esenciales, evitar juntadas o eventos sociales de cualquier tamaño. No sabemos cuánto más va a durar, pero si sabemos que aún no ha pasado lo peor”, manifestó.



"POR FAVOR, QUEDATE

EN TU CASA"

La joven rafaelina, quien ve como las medidas tardías por parte de los gobiernos o la irresponsabilidad absoluta de la gente hace que el coronavirus avance de manera incontrolable, pide de manera contundente: “no me canso de decirle a todos a los que puedo. AMIGOS EN ARGENTINA, QUÉDENSE EN SU CASA. Es la única forma de parar esto. Por favor cuiden a sus abuelos y a sus padres. Cuiden también a los abuelos y los padres de los demás. Sobre todo, cuídense ustedes. Esto es muy grave, sean conscientes de ello, y la única solución es unirnos como sociedad y trabajar juntos. Fuerza Rafaela. Ojalá nos veamos pronto”.