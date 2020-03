Fernández por ahora no definió una extensión de la cuarentena

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó que "el inicio de las clases puede esperar" y que es algo que no "urge" reactivar en medio de la pandemia por coronavirus.

"El inicio de las clases puede esperar. Si hay algo que no me urge es el inicio de clases, eso puede esperar. Después ya veremos cómo compensar esos días. No tiene mucho sentido subir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado", enfatizó.

"Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después, tampoco van a sufrir por terminar el colegio un mes antes o un mes después", insistió en declaraciones a la TV Pública.

En tanto, evitó confirmar si prorrogará la cuarentena obligatoria más allá del 31 de marzo, cuando vence el plazo vigente por decreto.

Al respecto, indicó que va a "ver cómo evoluciona en estos días" el contagio del coronavirus para tomar una decisión.

"Tenemos que ser cuidadosos. Es un problema porque paraliza la economía, pero seamos francos, antes que nada necesitamos preservar la salud de nuestra gente", señaló.

Sobre el ritmo de propagación de la pandemia, Fernández admitió que "va a haber un proceso de la aceleración del contagio", pero afirmó que los números de "muertos siguen siendo bajos y eso tiene que tranquilizarnos a todos".

"Está ocurriendo lo que todos sabemos que va a ocurrir, va a haber un proceso de la aceleración del contagio. El proceso sigue estando en el orden del promedio de 80 casos diarios, que es más o menos lo que estamos viendo", puntualizó, al tiempo que reconoció que "este jueves la base de casos analizados fue más grande a raíz de la descentralización de las pruebas de diagnóstico".

El Presidente pidió que para que no se dispare la curva del crecimiento de la pandemia la gente siga "teniendo mucho cuidado de no salir".

"Nuestro destino para superar la pandemia depende de nosotros en gran medida, de cómo nos comportemos, y por eso me enojo tanto con los que circulan".

Fernández avisó, finalmente, que "se terminó la paciencia" con ellos, "del mismo modo que se terminó la paciencia con los especuladores de precios".