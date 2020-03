"Hay fobia en la gente" Locales 27 de marzo de 2020 Redacción Por Radicada en Norteamérica hace 35 años, dio detalles de cómo afecta a aquel país la pandemia del coronavirus.

RAFAELINA. Eugenia Almeida brindó un panorama actual de la realidad del COVID-19 en USA.

Eugenia Almeida es una rafaelina por adopción que vive en Estados Unidos desde hace 35 años. Se mudaron al norte del continente debido a que su esposo recibió una beca para realizar un posgrado. En ese momento, sus tres hijos eran muy pequeños, por lo que debieron hacer grandes esfuerzos. Vivieron 5 años en el norte de Estado y posteriormente se mudaron a , Tennessee, donde residen actualmente.

Para saber algunos detalles de cómo se vive en el marco de la pandemia de coronavirus, Gerardo Zanoni dialogó con ella, días pasados, en la mañana de Reencuentro por Radio Rafaela. "En Knoxville donde vivo en estos momentos, diagnosticaron 40 casos en nuestro estado, en la ciudad donde vivo creo que hay cinco casos diagnosticados. El problema es que la gente joven va pasar una gripe fuerte, pero si no tienen ni un condicionante, o un problema crónico, no va ser gran cosa. El tema es que la gente lo transmite, la transmision de este virus es fatal. Dijeron que este virus en superficies planas, como una mesada por ejemplo, vive 48 horas", comenzó narrando la entrevistada.

Eugenia tiene 62 años y su marido, Raúl, 68, quien tiene una afección cardíaca. "Entonces nos debemos cuidar muchísimo y por eso debemos aislarnos" agregó a la distancia la rafaelina.

Sobre las consecuencias que genera este nuevo flagelo, y quiénes van a sufrir esto, Eugenia comentó que "los restaurantes, los pequeños negocios que tenemos que trabajar todo los días" continuó diciendo y afirma que allí "las escuelas ya se cerraron y las universidades también tomaron idéntica medida. Los estudiantes podrán avanzar con sus cosas , pero es una incertidumbre el cierre del semestre aún. Las escuelas habían dicho que iban a estar cerradas por dos semanas, ahora dicen que será por ocho semanas".



SITUACION SOCIAL

Sobre lo que percibe en los ciudadanos, destacó que "noto una fobia en la gente. Todos salieron a las calles y dejaron los almacenes vacíos, no se consigue papel higiénico por ejemplo. Tampoco hay alcohol, se vio a mucha gente comprar en muchísima cantidad y ahora lo revenden a un precio mas alto. El gobierno se dio cuenta de esto y los paró, había gente que vendía un rollo de papel a 100 dolares, pero por suerte ya bajaron a esas publicaciones en Amazon", continuó relatando Eugenia.

"Teóricamente, cuando llegue el verano esto va mejorar, pero la pregunta que todos nos hacemos es cuánto va durar esto. Igualmente, nadie lo sabe, no se puede decir cuanto va durar", agregó, y

pone como ejemplo la Universidad de Nueva York en la que trabaja una de sus hijas."De golpe le avisaron que tenía que desalojar el inmueble a la 17 horas. En esas universidades hay gente que hace maestrías, que viene de otras partes del mundo y por esta situación quedaron desamparados", dijo "Euge".



LOS CUIDADOS

Acerca de las recomendaciones, sostuvo que "los consejos que brindan acá es lavarse las manos, no tocarse la cara y tener una distancia de seis pies entre una persona y otra. Aquí ya nadie se da la mano con otra, nos chocamos los codos. Pienso que lo mejor que podemos hacer es tranquilizarnos para salir de esto lo mejor posible".

En este sentido, Eugenia sostiene la necesidad de ser cuidadosos. "Ser responsables, tener una conciencia social, y me parece que el mayor inconveniente que tuvimos fue haber entrado en pánico. Tenemos que calmarnos y pensar".

Por otro lado, Eugenia también agregó, en otro segmento de la charla, que "la salud en este país es terrible. Hay mucha gente que no tiene seguro y esa gente no se va ir hacer el test. Se van a enfermar y van a tener que ir al hospital y ellos deben atenderte, pero cómo lo hagan y cómo lo pagás ya eso es otra cuestión. Seguramente vas a tener que pagar miles y miles y miles de dólares. Imaginate, acá, en una sala de emergencia, por un corte en el dedo te puede llegar a costar 700 dólares". Y comparándolo con la realidad de nuestro país en materia sanitaria, Eugenia mencionó lo siguiente: "el Hospital público de Argentina no existe en Estados Unidos. La idea del hospital público de Argentina es algo maravilloso, pero aquí existen algunas organizaciones que si vos no trabajás y no tenés seguro de salud podés aplicar y consiguen que te vea un médico en una sala pequeña. En este país la medicina es un problema muy grave, por eso en todas las propuestas demócratas que se están haciendo ahora uno de los puntos principales es la salud, Hay muchísima gente que no tiene seguro de salud. De hecho, Obama intentó terminar con esa historia pero ya no está. Creo que lo más importante, y se lo digo a todos los que veo, es que no entremos en pánico, que no vaciemos las góndolas de los supermercados. Pensemos por ahora en dos semanas, estemos en casa tranquilos, quedémonos más aislados". "En Estados Unidos hace 2 o 3 semanas surgió este tema, pero el presidente tardó un poco en dar pautas. Ahora todo el mundo está en pánico, las calles están semivacías", añadió Eugenia.



OBEDIENCIA

Por último, ya en el cierre de esta extensa charla, y consultada sobre la circulación de la gente en las calles, Eugenia finalizó diciendo que "la policía, excepto en Nueva York y en ciudades donde está muy atacado, no se ve, pero se han dicho cuales son las reglas que hay que cumplir. El americano es americano, es muy obediente, vos les decís que no vayan a los comedores y al comedor no va nadie, pero hay que ver si ese comedor puede sobrevivir por un mes. No obstante, sostengo que los medios tienen mucha precaución, todo lo que dicen lo dicen con precaución. Si con todo lo que se sabe en este mundo pasan las cosas que pasan, por ejemplo gente que se peleó con gente por un rollo de papel higiénico, entonces hay que manejarse con mucha precaución".