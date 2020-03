Cómo es la música que cambió el sonido y maravilla a todos durante la cuarentena total Información General 27 de marzo de 2020 Redacción Por En estos días se viralizaron nuevas versiones de temas que, escuchados con auriculares, suenan de una manera muy diferente a la original. El prestigioso ingeniero de sonido y productor Andrés Mayo explica el verdadero concepto del formato que ya es un fenómeno en el mundo. ¿Aún no escuchaste? Sorprendete.

Por Alejo Bernasconi



El celular se convirtió en los últimos años en el gran aliado del ser humano en casi todo el planeta. Ya es una obviedad contar todo lo que se puede hacer con este aparato inteligente, con wifi o incluso con un paquete de datos. Y en estos días de cuarentena total, la relación con el smartphone se intensificó aún más. La gente se informa, opina en las redes, hace videollamadas con amigos y familiares a distancia -la que sea, da igual un vecino del edificio o alguien de un país lejano-. Y por supuesto, se reciben cientos de mensajes, entre ellos muchos memes, del coronavirus o lo que fuera.

Pero hubo un mensaje que se viralizó y que sorprendió a todos los que recibieron un link con canciones en 8D, o en 8 Dimensiones. ¿Qué es? ¿Un virus? ¿Hay que pagar? ¿Por qué dice que sí o sí tengo que ponerme auriculares? ¿No serán los falsos gemidos, no? Claro que para los especialistas en música no es una novedad, pero para el resto, es un cambio rotundo en la forma de disfrutar de la música.

¿Aún no escuchaste algún tema en 8D? Ponete los auriculares (sí o sí) y dale play:

Y las preguntas surgen inmediatamente: ¿qué es?, ¿de dónde surgió? El ingeniero de sonido y productor Andrés Mayo, que trabajó con grandes artista como Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Les Luthiers, Charly García, Fito Páez y Los Piojos, entre otros, habló con Teleshow sobre la música 8D, un concepto que ha ganado terreno en los últimos meses.

Respecto al 8D, es contundente: “En realidad el término fue inventado por el marketing, no es algo científico. De hecho, los que estamos en esto queremos saber qué significa. Funciona porque suena bien”. Según afirma el hombre que trabajó en más de 3000 proyectos musicales (y contando) a lo largo de su carrera, se trata en realidad de una técnica surgida a principios de los años 70 en Inglaterra, que cumplía una función de darle al sonido una característica esférica. En la jerga, prefieren no optar por el concepto 8D ya que nadie sabe cuáles son fehacientemente esas 8 dimensiones; por el contrario, eligen el término “Música 360°” o “Binaural”. Para definirla, Mayo asegura que “se basa en una manipulación de fase que permite que el cerebro pueda identificar de dónde viene el sonido”.

A grandes rasgos, a partir de un complicado trabajo que tiene base matemática, se trabaja la fase del sonido que permite que el cerebro distinga de dónde viene la información. El creador del sonido 360° fue el inventor inglés Michael The Man Gerzon, un extraordinario matemático quien, en palabras del propio Mayo, “descubrió algo poderosísimo pero estaba 40 años adelantado, por lo que en su época no fue lo suficientemente valorado”.

Mayo, que hasta 2015 fue presidente a nivel mundial de la Asociación de Ingenieros de Audio (Audio Engineering Society - AES), en 2017 fundó junto a su socio Martín Muscatello el 360 Music Lab. Allí, actualmente, están trabajando en un álbum enteramente en sonido 360° con artistas argentinos y extranjeros como Proyecto Gómez Casa, Lula Bertoldi, Loli Molina, Chancha Vía Circuito, Darío Jalfin, Nahuel Bronzini y Famasloop.

“Según nuestro conocimiento, sería el primer compilado que se trabaja de manera 360° en Latinoamérica. La forma en que encaramos este álbum es que la tecnología 360° esté al servicio, que no sea simplemente una canción girando por todos lados. Entiendo que es parte del efecto, pero se puede hacer algo más musical separando los distintos instrumentos y haciéndolos mover en un espacio o en una esfera mucho más coherente y armónica, con lo que está pasando musicalmente”, detalló.

Además contó que hoy por hoy trabaja no solo a nivel musical sino a lo que sonido se refiere, innovando en álbumes pero también en instalaciones sonoras en conferencias y presentaciones, como por ejemplo la muestra “Sex toy México: Testimonios y ficciones sobre la mujer”, en la cual se incluyó una propuesta de audio inmersivo en 360 grados, para escuchar con auriculares las voces que podría haber adentro de cada mujer.

Cuando es cuestionado acerca del futuro del sonido 360°, sentencia: “No va a reemplazar las formas de escuchar música, no creo que el estéreo desaparezca como formato, no sé si los artistas harán discos enteros en esta línea pero de seguro lo aplicarán en paralelo como algún single o bonus track, también se utilizará cada vez más en instalaciones sonoras, las presentaciones, los hangout y los encuentros virtuales se enriquecerían. Es una oportunidad histórica debido a que el oído es el único sentido que es verdaderamente 360°, los ojos no nos permiten la vista 360°, nuestros oídos pueden percibir sonidos que están detrás sin la necesidad de darse vuelta. El que guía la experiencia es el oído. Ese concepto es una oportunidad genial para los que hacemos producción de audio y musical en general”.