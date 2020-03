Los 7 estrenos más esperados durante la cuarentena total Información General 27 de marzo de 2020 Redacción Por Desde el regreso a “La Casa de Papel” hasta “El club de los cinco”, estos son algunos de los lanzamientos más importantes que las plataformas tienen guardados para nosotros en esta época de aislamiento obligatorio.

Por María Eugenia Capelo



El mundo del espectáculo también está sufriendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Muchas series y películas debieron frenar sus filmaciones; algunas de ellas eran continuaciones de algunas de nuestras ficciones favoritas. Pero por suerte las plataformas de streaming y algunos señales de cable tenían armada su grilla de estrenos para estos días, funcionando como otra vía de escape para estos días de encierro preventivo en casa. Acá les acercamos un listado de lo que se viene. ¡A tomar la agenda!



Ozark

Llega la tercera temporada de esta serie de Netflix que impactó al mundo. Con algunos atisbos de parecerse a Breaking Bad, Ozark supo encontrar su lugar y se ganó su gran puñado de fanáticos. Su estreno será el próximo 27 de marzo, donde nos transportaremos a los lagos de Ozark, en Misuri. Regresan Laura Linney y Jason Bateman para contarnos más historias sobre esta familia que se dedica al lavado de dinero.



RUN

Llega la nueva comedia de Phoebe Waller Bridge (Fleabag, Killing Eve). Cuenta la historia de una mujer (Merritt Wever) cuya vida monótona cambia cuando recibe un mensaje de texto de su novio de universidad (Domhnall Gleeson), invitándola a dejar todo y encontrarse en Nueva York para cumplir el pacto que hicieron hace 17 años. Llega a HBO, el 12 de abril a las 23.



Pasante de moda

Robert De Niro en plan comedia siempre es un deleite. Acompañando por Anne Hathaway, aquí interpreta a un hombre que podría estar jubilado en su casa pero decide volver a trabajar, y termina siendo el chofer de la directora de la empresa. Una comedia para olvidarnos un poco de la realidad. A partir del 1 de abril, en Netflix.



Black Lighting

Llega este jueves 26 de marzo la tercera temporada de esta serie que relata la historia del primer superhéroe afroamericano y protagonista de DC Comics. Los ataques desde Markovia provoca que nuestro héroe vuelva a ponerse en acción.



La Casa de Papel

Llega la cuarta parte del éxito de Netflix. La fecha es el 3 de abril, y hemos visto algunos tráilers que nos revelan muchos datos sobre lo que se viene en la vida de estos atracadores. A su vez, ese mismo día vas a poder disfrutar de La Casa de Papel: el fenómeno, un especial revela cómo y por qué esta ficción española encendió una chispa de entusiasmo en todo el mundo en torno a un adorable grupo de ladrones y su líder, El Profesor.



La piloto

Llega la segunda temporada de esta serie que tiene a Yolanda como protagonista, una mujer con un pasado que no la deja avanzar en su carrera como quisiera, y que está vinculada con el negocio de la droga. El primero de abril estará disponible su segunda parte.



El club de los cinco

¿Quién no recuerda esta ya clásica película de los 80? Un grupo de chicos que van a la misma escuela quedan encerrados en el colegio durante un sábado, al recibir un castigo. El atleta, el intelectual, el delincuente, la princesa y la rara, así estereotipados, deberán comenzar a relacionar y a entenderse. Llega a Netflix el 10 de abril.



Varias series y películas tienen previstos estrenos para fines de abril, pero auguramos que -de a poco- para ese momento hayamos vuelto a la normalidad. Entre ellas figuran La Casa de las Flores, que estrena su tercera temporada el 23 de abril, y un día antes llega la segunda parte de After Life, la serie protagonizada por Ricky Gervais. Sergio es la nueva serie que tiene como protagonista a Wagner Moura (Pablo Escobar en Narcos) y la nueva estrella proveniente de Ana de Armas, de novia con Ben Affleck.