Visitá los museos más famosos del mundo desde tu casa Información General 27 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Mientras empezamos a practicar la distancia social, el tiempo libre se duplica para muchos. En la misma medida han aumentado las recomendaciones y oportunidades para conocer y viajar, pero desde la pantalla de tu computadora. Desde los más jóvenes hasta nuestros abuelos podrán disfrutar de la belleza de obras únicas que descansan en los museos más famosos del mundo, ahora sin visitantes.

Para hacerlo, Acer, un líder del mercado, propone equipos ligeros y versátiles con tecnologías como ExaColor™, que ofrece una calidad de visualización similar a sRGB mediante el ajuste de la temperatura de color y los valores gamma de contraste, y Color Intelligence™, para ajustar dinámicamente los valores gamma y la saturación en tiempo real y así optimizar el color, brillo y saturación de la pantalla sin recortes ni sobresaturación. Esto permitirá ver las imágenes con una calidad única y sentir cada detalle como si estuvieras en el lugar.

Si de opciones se trata, aquí algunas que no podrás rechazar:

Google Arts & Culture, o Google Art Project: Cuenta con un archivo de más de mil museos, como el Tate Britain de Londres, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y el Getty de Los Ángeles. Su página se divide en varias secciones, dentro de las cuales destacan los artículos, el street view de construcciones alrededor del mundo, y el Art Zoom, donde se pueden observar, en alta definición, detalles de pinturas que podrían pasar desapercibidos durante una visita física. Además, podrás tener un recorrido 360 grados de momentos como una actuación de la Philadelphia Orchestra en el Carnegie Hall o una presentación en la Ópera de París.

Museo del Prado: La web www.museodelprado.es, nos propone un paseo online para disfrutar de más de 8.000 obras de su colección. A poco que le dediques cinco minutos a cada obra, puedes pasarte más de 666 horas dentro de la web. Eso, como mínimo, porque puedes dedicarle mucho más tiempo a cuadros como Las meninas, de Velázquez, uno de los más representativos del museo madrileño y uno de los más visitados cuando las salas están abiertas. El museo se ha visto obligado a contratar nuevos servidores -antes 2, ahora 10-, para poder soportar el incremento de visitas, que el 11 de marzo, antes de las medidas de confinamiento, tuvo más de 27 mil usuarios.

Museo Thyssen: En www.museothyssen.org podrás vivir el Thyssen en casa. Si ingresas a su Colección permanente, preparate para recorrer todas las salas, incluida la colección de la baronesa Thyssen, como si estuvieras en el mismísimo museo. Más relajado es el recorrido por Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670 que, por primera vez en España, presenta una exposición dedicada a la faceta de Rembrandt como retratista. Durante el primer fin de semana de confinamiento el Museo Thyssen fue el más visitado en Internet, con más de 39 mil visitas.

Museos Vaticanos: Cerradas temporalmente debido a la emergencia de Covid-19, las colecciones de Los Museos Vaticanos siguen estando disponibles con tan sólo un clic desde tu computadora con el fin de no dejar de compartir con los usuarios de todo el mundo la belleza atemporal de tantas obras maestras. En el sitio web se ofrecen siete visitas virtuales: de la Capilla Sixtina al Museo Pío Clementino, del Museo Chiaramonti al "Braccio Nuovo", de las Habitaciones de Rafael a la Capilla Niccolina y a la Sala de los Claroscuros. El cibervisitante puede explorar cada uno de estos entornos, moviéndose en todas las direcciones y centrándose incluso en los detalles más pequeños de las obras individuales, reproducidas en alta definición.

Nueva York: Sus museos, el Guggenheim y el Museo de Arte Metropolitano, ofrecen visitas basadas en la realidad virtual y videos, como el The Met 360° Project o el acceso gratuito a una colección digital de más de 200 libros y mil 700 obras, para que cualquiera pueda recorrer y observar el arte y la arquitectura reconocida de ambas instituciones.

México: el Museo Nacional de Antropología es el más visitado en el país. Durante su recorrido virtual se puede observar su amplia colección de artefactos prehistóricos de todas las regiones de México. Además, el Museo Nacional de Historia y el Templo Mayor ofrecen la posibilidad de ver y conocer arte, historia, y arqueología.

El Louvre en París: Es el museo más visitado en el mundo gracias a su amplia colección pero, sobre todo, gracias a la pintura de Leonardo da Vinci: la Mona Lisa. Uno la puede ver, junto con miles de cuadros más y su colección de antigüedades egipcias, en visitas guiadas, videos, y vistas de 360 grados, sin los tumultos de gente en la página web del museo.

Arte para conocer el mundo ¿Por qué no?