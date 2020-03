Ingenio y práctica, héroe moral Deportes 27 de marzo de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Desde esta nueva vida cautiva y consciente, cada uno en su casa vacunándonos del coronavirus, y generando anticuerpos al prójimo para no contagiarlo, y con esta medida vital, evitar que no sea el próximo, de este lugar como comunicador, uno puede ingresar en sus hogares, estar juntos y …, COMUNICADOS.

En esta tarea donde parece sencilla, en un medio gráfico, uno no puede mostrar un ejercicio, pero si demostrarlo con una descripción. Y en las redes sociales se pueden apreciar infinidades de personas entrenando e ingeniándoselas. Y este es el medio de la nota: la genialidad de la gente, ENTRENANDO.

Uno de los primeros vistos fue mi amigo Nico Gutiérrez ejercitándose con bidones de agua. En otro video estaba con un bolso deportivo cargado para hacer remos. Otro amigo fue Andrés Fertonani posteando a su mujer (hincha de Ferro me imagino – perdón- sentí la necesidad de agregarlo) utilizando de step un ladrillo hueco junto a su hija. El hijo de pino entrenando dorsales con un parante de un techo. Hasta acá todos colegas dueños de gimnasios de Rafaela.

Otro ejemplo de entreno y carga es una alumna, lucia Campos, haciendo sentadillas con la comida de sus queridos perros. Debe ser una bolsa (intuyo) de 20 kilos. También, y conociéndola, buscando en internet miles de maneras para seguir entrenado. Mi enfermera del alma, Marcela Montenegro, haciendo bici estática en casa y con su peso continuando el ejercicio y sus transferencias.

Y así, pude analizar muchas formas de entrenamiento, todas loables y de buena ejecución.

Pero lo mas llamativo fueron las cargas, el peso adicional que se utilizó como lastre. Desde sillas a piedras, desde bidones a bolsos…, y vi también, una barra (un palo de escoba) hecha con dos bidones de 10 kilos aproximados en cada costado. Eso me genera un aplauso a todos los mencionados, y por añadidura, percibir lo práctico que podemos ser en momentos difíciles.

El fin de esta nota es incentivar a ser prácticos e ingeniosos. Y, sobre todo, cooperativos… ¿Cómo?

Tomando conciencia. Hacer las cosas bien, quedarse en casa, matar el virus y el aburrimiento. Si entrenamos es una posibilidad para estar activos. Seamos héroes morales. La moral si queremos la podemos definir en 4 palabras: USTED PRIMERO POR FAVOR.

TODOS ESTAMOS CON INCERTIDUMBRE ECONOMICA. Y TODOS ESTAMOS UNIDOS POR LA COMUNICACIÓN. Antes solo estábamos conectados. Ahora comunicados. Lavémonos las manos, no nos toquemos la cara y, estemos en casa. Hoy, con tanta simplicidad podemos ser unidos separándonos, consciente higienizándonos, y héroes morales haciendo las cosas que nos pide el gobierno para el otro, para no enfermarlo, de esa manera nos convertimos en HEROES MORALES, COOPERATIVOS Y ANONIMOS. SALUDOS DE CODO #YOMEQUEDOENCASA.