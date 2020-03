"Lo importante es estar bien de la cabeza" Deportes 27 de marzo de 2020 Redacción Por Marcos Cordero analizó el momento dentro de la cuarentena. Entrenamiento, el último partido, la espera para enfrentar a Ben Hur e incertidumbre, pero valorando estos momentos para estar con los seres queridos.

(D.G.)- La cuarentena llegó a una semana, pero los clubes que participan del Regional Amateur tuvieron su último partido y actividad futbolística, ya que inmediatamente se frenaron los entrenamientos, el 15 de marzo.

La interrupción por la emergencia sanitaria y la pandemia del coronavirus se dio tras la primera fecha de la segunda fase en la Región Litoral Sur, justo antes de lo que se esperaba con mucha expectativa, el clásico entre 9 de Julio y Ben Hur. En lo previo a ese partido que, lógicamente, hoy no tiene aún remotamente una posible fecha de realización, recordemos que el León iría por la recuperación tras la derrota y pérdida del invicto en el torneo ante Brown de San Vicente, mientras que Ben Hur buscaría potenciar su buen comienzo de la nueva etapa donde venció a Atlético San Jorge. Hoy, lo que podemos asumir es el presente y cómo están sobrellevando esta particular, a la vez que difícil coyuntura por un tema tan delicado como la salud, los jugadores.

En este caso dialogamos con Marcos Cordero, que como casi todos los futbolistas trata de adaptarse lo mejor posible para intentar perder lo menos posible en cuanto a calidad de entrenamiento.

"En cuanto a la parte física, el profe (Agustín Giorgi) nos indicó que hagamos mucho hincapié en core, junto a otros ejercicios. Por ahí los que tenemos la posibilidad de tener patio intentamos hacer algo mas aeróbico, pero uno trata de mantenerse lo mejor posible para que cuando las cosas mejoren, si Dios quiere, volver al ruedo la mejor condición que se pueda", nos cuenta el arquero juliense.

La cuarentena es algo a lo que no se está habituado y pondrá a prueba factores fundamentales, y Cordero hizo foco en ello. "Lo importante es estar bien de la cabeza, lo mental, no desanimarse porque es un momento complicado en el cual por ahí hay que tomarlo con los mejores ánimos. Por el simple hecho de estar en tu casa, con tus seres queridos, es importante. Creo que hay que enfocarse en la parte buena, de compartir con la familia y no estar tan prendido al teléfono, a la tele, sino pasar el tiempo de la mejor manera, disfrutando de esos momentos".

Consultado sobre lo que ha quedado postergado, el partido frente a Ben Hur, mencionó que "sabía que se venía un partido especial. Estaba en la cabeza, por el rival y lo que representa para mi".

De todos modos, lo asoció con lo colectivo y la última imagen que para 9 de Julio no fue la esperada. "Con San Vicente no tuvimos un buen partido, creo que hicimos las cosas más mal que bien.

Cuando no creaste muchas situaciones de gol, cuando se cometen muchos errores y puntuales, te llevan a que el equipo juegue mal y pierda. De esta manera, Brown no hizo un juego vistoso ni mucho menos, sino que con actitud, con empujar, nos ganó y bien". Más allá de no sumar en esos 90 minutos, Cordero lo tomó como que "no tendría que representar un bajón sino que es un golpe, en un momento que tenías un poco de margen para que pudiera darse. Estamos esperando el partido con Ben Hur para levantarnos, tratar de corregir esos errores que tuvimos y reforzar las cosas donde estamos fallando".

En la parte final de la charla regresó a este momento de inactividad oficial. "Pero primero hay que pasar esto. Intentar estar bien de la cabeza, que es importante, porque no se sabe para cuánto tiempo va a durar. Estar conciente de la situación que estamos pasando, después el fútbol tiene tiempo, lo primero y lo mas importante es la salud de cada uno, y luego si Dios quiere el fútbol va a poder volver. Hay que tratar de valorar este tiempo con la familia, que nos viene muy bien, y después iremos partido a partido, por el objetivo que sigue siendo el mismo: de ser protagonistas y buscando el ascenso".