Rumores que podrían declarar nulo el torneo Deportes 27 de marzo de 2020 Redacción Por La información surgió de un medio santiagueño, ya que el Consejo Federal no podría determinar los ascensos si no se puede reanudar la competencia

El COVID-19 golpea fuerte al deporte mundial. Con el fútbol argentino suspendido hasta el 31 de marzo (una fecha simbólica que será extendida en las próximas horas), las especulaciones acerca de cómo serán definidos los torneos crecen día a día. Sin precisiones aún sobre la Primera División (Copa de la Súperliga), la Primera Nacional ni el Torneo Federal A, lo que se decida sobre las categorías superiores influirá en el Torneo Regional Amateur.

Según informaron medios nacionales, el Consejo Federal analiza declarar el torneo 2020 nulo al no poder determinar cómo se otorgarían los ascensos, algo que es mucho más sencillo de hacer en las restantes categorías. Son días decisivos para el futuro del ex Torneo Federal B, cuya actual temporada podría quedar sin validez.



EL PANORAMA

Un repaso de la situación a nivel nacional marca lo que puede suceder en Súperliga, Primera Nacional y Federal A en el caso de que se prolongue demasiado el parate por la pandemia (algo que cada vez parece más probable). Se anularían los descensos en las tres categorías y los ascensos del Federal A y Primera Nacional serían para los mejores equipos de cada zona, al momento de la suspensión.

¿Qué pasará con el Torneo Regional Federal Amateur? Si bien no hay nada confirmado, todo indica que no se podría aplicar el mismo criterio que para las otras tres categorías. Y la razón es muy clara. Con más de 90 equipos en competencia, se torna imposible determinar los dos ascensos.

Es por eso que, una fuente confiable del Consejo Federal de AFA le reveló a EL LIBERAL (medio escrito de Santiago del Estero) que, en caso de que la suspensión se prolongue, la alternativa más viable es decretar nula a esta temporada. Y arrancar la próxima de cero, tal vez con más ascensos para compensar los que se pierdan ahora. También se evalúa la oportunidad de otorgarles algún tipo de ventaja deportiva a los clubes que seguían en carrera.

Teniendo en cuenta que la publicación surge de Santiago del Estero, ciudad de la cual es oriundo Pablo Toviggino, el mandamás del ente rector del fútbol del interior, al menos es para seguir de cerca el curso de los acontecimientos.

Cabe recordar que el Torneo Regional arrancó con cerca de 300 equipos y, luego del tamiz de la primera fase, continuaron 90 en carrera.



COMPLICADOS

“Al ser un certamen amateur con grandes erogaciones, es difícil de que se vuelva a jugar en el año, pero es cuestión de esperar en el día a día. Hay que esperar para tomar una determinación final”, especificó un alto dirigente del Consejo Federal.

Para muchos equipos ya hay pérdidas, porque el certamen se paró este mes, y en abril no habría actividad y si uno tiene en cuenta que recién se jugó la primera fecha de la segunda fase, la posible reanudación sería a fines de mayo o bien junio, donde los planteles estarían parados cerca de tres meses y medio para volver a jugar, y sería una gran pérdida en todo sentido, especialmente en lo económico.

Desde el Consejo Federal de AFA se buscaría todos los resortes para que la pandemia del Coronavirus no llegue a perjudicar tanto la situación de los clubes, y en caso de que la misma siga en un largo parate, el torneo tendría su finalización en forma anticipada.