Armarán hospitales de campaña Región 27 de marzo de 2020 Redacción Por El armado de hospitales de campaña en Suardi para contener la salud de aquellas personas que se vean afectadas por el Coronavirus fue anunciado a través de una conferencia de prensa encabezada por el intendente Hugo Boscarol junto al titular del Concejo Deliberante, Gustavo Sella, acompañados por el equipo médico de la ciudad.

SUARDI. - La propuesta surgió del Comité de Crisis para destinar sobre todo espacios a quienes no tengan en el hogar condiciones de autoislarse en el momento que tengan la enfermedad. El mismo estará destinado a los casos moderados y para el referido caso solicitaron los salones sociales de los clubes locales y las habitaciones del hotel para ayudar en la emergencia, difundió el periódico Regionalísimo de Morteros.

Así mismo indicaron que los hospitales de campaña no contarán con espacios de cuidados intensivos, pero si podrán ubicarse quienes necesiten un mayor control en vísperas de ingresar a una unidad de terapia intensiva, ya que en la localidad solo cuentan con cinco equipos respiradores y se encuentran tramitando la incorporación de dos equipos más.

El Club Sportivo Suardi, dispuso las camas de su albergue para ser destinadas al hospital de campaña, las que se ubicaran de acuerdo a las distancias establecidas para el Covid-19.

En una primera etapa proyectan preparar alrededor de 50 camas y posteriormente de acuerdo a las necesidades irán armando según vaya surgiendo, siempre trabajando con las proyecciones de contagios de acuerdo a lo ocurrido en otros países, indicando que en el peor de los escenarios podría llegar al 40% de la población, pero se debe tener en cuenta que el mayor número de ese porcentaje no necesita internarse, donde solo tendrá que aislarse en una habitación de su domicilio con controles de personal de salud, ya es suficiente, quedando los hospitales de campaña para los cuadros más complicado.

Finalmente las autoridades y médicos manifestaron que evitar llegar al peor de los escenarios depende de la misma población en que se quede en su casa para que el virus no se traslade y de esa manera evitar contagios para construir entre todos un escenario con baja cantidad de enfermos frente a esta pandemia.

En relación a un presunto caso de coronavirus, el Dr. Monteferrario, dijo que es un paciente de 45 años que habitualmente en esta época del año tiene algún problema pulmonar. No obstante los síntomas marcan claramente que estaríamos ante una neumonía bacteriana. Pero para evitar dudas mandamos las muestras y estamos esperando la respuesta.