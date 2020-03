Aislaron al campeón Joshua Deportes 27 de marzo de 2020 Redacción Por BOXEO

FOTO ARCHIVO PESADO./ El británico estuvo junto al Príncipe Carlos.

BUENOS AIRES, 27 (NA) - El boxeador inglés Anthony Joshua, campeón mundial unificado de peso pesado, inició el aislamiento preventivo tras informarse del positivo de coronavirus del príncipe Carlos, con quien compartió un evento el pasado 9 de marzo. Joshua, que no tiene síntomas de la enfermedad, estuvo con el príncipe Carlos en un evento desarrollado en Westminster y del que también participaron la reina Isabel, y el premier Boris Johnson, además de otras figuras del deporte y del espectáculo local.

"AJ está en casa y sigue atentamente las indicaciones que le dieron. Está en forma, está bien y quiere enviar un enorme agradecimiento a todos aquellos en la primera línea contra el coronavirus", indicó un portavoz del boxeador, que tiene los cinturones de la Asociación (AMB), la Organización (OMB) y la Federación Mundial de boxeo (FIB).

La información fue publicada por la agencia italiana de noticias ANSA, luego de que el palacio de Buckingham informó que el príncipe Carlos, de 71 años y heredero del trono británico, no pudo haber contagiado antes del pasado 13 de marzo.



CUESTIONAN AL COI

La Federación turca de boxeo ha dado a conocer que dos de sus boxeadores y un entrenador (Serhat Guler (-75 kg) y del preparador Seyfullah Dumlupinar más otro púgil) han dado positivo por coronavirus después de su presencia en el Preolímpico que se celebró en Londres desde el 13 de marzo hasta el 16, día que se suspendió su celebración.

Croacia también ha visto cómo tres de los integrantes de su expedición en el Preolímpico han dado positivo: el púgil Toni Filipi, el selecionador Ante Matas y el entrenador Tomo Kadi."Mientras todo el mundo estaba tomando medidas extremas para lidiar con el virus, estoy desconcertado de que un grupo de trabajo del COI y el gobierno británico permitieran que comenzara el torneo a pesar de que muchos de nosotros teníamos preocupaciones y casi todos los otros deportes habían parado. Fue irresponsable. Y como resultado, desafortunadamente tres integrantes de nuestro equipo ahora han dado positivo", comentó Eyup Gozgec, presidente de la Federación turca de boxeo, en declaraciones a The Guardian.

Gozgec, que es vicepresidente de la Confederación Europea de Boxeo, anunció que escribiría al COI para presentar una queja formal, al tiempo que denuncia que no había suficientes precauciones médicas ni en el Copper Box Arena, donde se celebró el torneo, ni en el hotel donde se alojaron los púgiles.

"Este es el resultado desastroso de la irresponsabilidad del Grupo de trabajo del COI, este virus existe desde diciembre de 2019. Es inevitable preguntarse por qué el evento de calificación europea no se pospuso", afirmó"Los primeros dos días desde que estuve en autoaislamiento, no tuve ningún síntoma. Después de eso sentí un poco de calor, medí mi temperatura y tuve fiebre. También me dolía la cabeza y tosía. Luego me hicieron la prueba y este jueves recibí la confirmación de que soy positivo, sin embargo, ahora me siento bien, no dejo que las enfermedades me afecten fácilmente" explicó el croata Filipi.

En plena pandemia de coronavirus, el preolímpico de boxeo mantuvo sus fechas y se celebró en Londres. El torneo arrancó el 13 de marzo. El 16 de marzo se decretó que se disputara a puerta cerrada. Horas más tarde, el Comité creado para regir este deporte en nombre del COI una vez se dio de lado a la Federación Internacional, decretó la suspensión del torneo al acabar esa jornada y quedó pendiente retomar su desarrollo en próximas fechas.