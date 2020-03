Si tenés que salir de tu casa seguí las normas de higiene Sociales 27 de marzo de 2020 Redacción Por Hasta tanto se suspenda el aislamiento social obligatorio, no salgas de tu casa, salvo urgencias o si trabajás en áreas sensibles durante esta emergencia por Coronavirus. Informate sobre las normas de higiene e implementalas en todos los casos.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) informa y aconseja implementar las normas de higiene para entrar y salir de casa solamente en caso de extrema necesidad o si trabajás en áreas sensibles.

Estas medidas ayudarán a disminuir el riesgo de contagio.



Para salir de casa:

Intentá no usar el transporte público.

Si tenés la necesidad de salir con tu mascota, hacelo por corto tiempo y en la medida de lo posible sólo hasta la puerta de tu casa.

Usá pañuelos descartables para tocar superficies, picaportes, etc. Reservá el pañuelo para descartarlo luego al regresar a casa.

Si tosés o estornudás, hacelo en el pliegue del codo o en un pañuelo descartable, no en el aire. Reserva el pañuelo para descartarlo luego al regresar a casa.

Desinfectá tus manos antes y después de utilizar dinero, o tocar superficies.

Mantené distancia de otras personas, de al menos 1 metro.

Recogé tu cabello, no utilices aros, anillos ni pulseras. Te tocarás menos la cara.

No toques tu cara hasta que tengas las manos limpias.

Para entrar en casa:

Debés desinfectar todos los elementos personales como las partes expuestas de tu cuerpo antes de ingresar al hogar. Utiliza pañuelos descartables en puertas, timbres y ascensores.



Al volver a casa, intentá no tocar nada hasta higienizarte.

Quítate los zapatos y abrigo en el ingreso.

Dejá tu bolso, cartera, llaves, billetera en una caja al ingreso.

Duchate o lava tus manos y zonas expuestas (manos, muñecas, brazos, cuello).

Desinfectá las patas de tu mascota si salió al exterior de tu casa.

Desinfectá tus anteojos, llaves, teléfono celular, billetera, tarjetas, etc.

Desinfectá las superficies de los objetos que hayas traído del exterior.

Lavado de manos luego de hacer la desinfección de los objetos.



¿Convivís con personas en riesgo?

Si en tu hogar convivís con personas en riesgo, debes respetar las siguientes normas:

• Dormir en camas separadas.

• No compartir toallas, cubiertos, vasos, objetos personales.

• Limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto contacto (interruptores, mesas, sillas, picaportes, canillas).

• Lavar sábanas, toallas y ropa de manera frecuente.

• Utilizar baños diferentes, si es posible.

• Ventilar ambientes.



Las superficies y el Coronavirus:

Este virus puede permanecer hasta 3 días en plástico y acero inoxidable; hasta 1 día en cartón; hasta 3 horas como aerosol; según indica The New England Journal of Medicine.



¿Cómo preparar soluciones desinfectantes?

Para desinfectar correctamente las superficies, debés utilizar:

• Solución de alcohol etílico 70-30.

• Asegúrese que la solución tenga al menos de 70% de alcohol puro (medicinal 96°).

• En un recipiente coloque 700 ml de alcohol medicinal y agréguele 300 ml de agua, para preparar 1 litro de solución alcohólica 70-30.

• Recomendado para limpieza de teléfonos, escritorios, computadoras, teclados, utensilios y superficies pequeñas.

• Aplicar con rociador y/o paño embebido y no enjuagar.

• Solución concentrada de hipoclorito de sodio al 0,1%.

• Colocar 200 ml (un vaso pequeño) de hipoclorito concentrado (50-55 gr Cl/l), en un balde de 10 litros de agua.

• Prepare la solución al momento de usarla.

• No la mezcle con detergentes u otro producto.

• Utilice ropa de trabajo, guantes y protección ocular para preparar la solución.



Más información

www.unl.edu.ar/coronavirus