El MotoGP también suspendió en Jerez

BUENOS AIRES, 27 (NA) - El Gran Premio de MotoGP que debía disputarse en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto del 1° al 3 de mayo fue pospuesta por el brote de coronavirus que azota al mundo y en especial a España, según informaron ayer la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y la asociación de equipos, IRTA (International Road-Racing Teams Association).

Las entidades confirmaron la noticia a través de un comunicado en el cual indicaron: "La FIM, IRTA y Dorna Sports lamentan anunciar el aplazamiento del Gran Premio de España Red Bull que debía celebrarse en el Circuito de Jerez-Angel Nieto del 1 al 3 de mayo. El actual brote de coronavirus ha obligado a reprogramar el evento". "Como la situación sigue en un estado de evolución constante, no se puede confirmar una nueva fecha para el GP de España hasta que se aclare cuándo será posible celebrar el evento. Se publicará un calendario revisado tan pronto como esté disponible", señalaron en el escrito.

Tras disponer el aplazamiento, las organizaciones se encuentran trabajando en la reconfiguración del calendario, en encontrar una nueva fecha a la carrera de Jerez y en decretar un inicio más real para el campeonato, centrados en poder salvar el Mundial y así poder impedir que algunos equipos desaparezcan por problemas económicos.

Si bien esa es la principal preocupación de todos, se están planteando diversas fórmulas para poder cumplir con el mínimo de 13 citas para que este curso pueda ser considerado como título Mundial. Hace algunas semanas Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), aseguró hace a ‘GP One’ que se planteaban realizar dos carreras en un mismo fin de semana en alguna prueba al estilo Mundial de Superbike para poder llegar a dicha cifra en caso que fuera necesario. En Qatar, donde se iniciaba el Mundial de MotoGP, ya no se pudo correr mientras que luego se postergaron las competencias que debían disputarse en Tailandia, en Estados Unidos y en Argentina.

Las siguientes citas son Le Mans (17 de mayo) y Mugello (31 de mayo), aunque no se descarta que sean suspendidas mientras que la competencia podría arrancar con el GP de Catalunya, previsto entre el 5 y el 7 de junio, pero esta fecha tampoco está confirmada puesto que dependerá directamente de la evolución de la difícil situación en España debido al coronavirus.