Jaguares y una posible mudanza

FOTO ARCHIVO POSIBILIDAD./ Mayco Vivas y Jaguares podrían viajar a Sudáfrica cuando se reanude.

El avance del Coronavirus y la suspensión provisoria del Super Rugby le está dando lugar a que cada uno de los países miembros de SANZAAR piense en una competencia interna. En ese sentido, según informan los medios de Sudáfrica, la unión de los Springboks está pensando en un torneo local que involucraría a los actuales equipos de la Conferencia -incluído Jaguares-, más Cheetahs y Southern Kings, que se encuentran disputando el Pro14.

Según Andy Colquhoun, gerente general de comunicaciones, SA Rugby espera que su competencia comience a fines del próximo mes. Los Jaguares se mudarían a Sudáfrica como lo hicieron en su momento Pampas XV cuando participaron en la Copa Vodacom, o cuando los Jaguares XV jugaron desde Potchefstroom en el Noroeste para ganar el título de Primera División de la Currie Cup del año pasado.

«Queremos reanudar el rugby a fines del próximo mes, preferiblemente a puerta cerrada», dijo Colquhoun. “Pero aún se desconoce cómo cambiará el paisaje entre ahora y entonces. Esta es una de esas situaciones en las que es un desastre nacional y una pandemia mundial, por lo que no sabemos si podemos confirmar con el gobierno que podemos seguir adelante ”.

Según informes de Australia, Sanzaar no ha abandonado la idea de jugar las etapas eliminatorias de Super Rugby si las condiciones lo permiten. El Sydney Morning Herald informó que la decisión tendría que tomarse a mediados de mayo. Aparentemente, cómo se determinarían esos cuartos de final es una de las muchas discusiones que SANZAAR está teniendo, entendiendo que los resultados de los primeros siete juegos de Super Rugby serían tomados en cuenta.

El informe dijo que la idea sería otorgar a los líderes actuales de la conferencia la entrada automática y decidir sobre los cinco equipos restantes sobre la base de lo mejor del resto de Super Rugby y las competencias regionales que pronto se establecerán.

La complicación sería que no todos habrían jugado ante los mismos equipos y, para Sudáfrica, un problema extra si Cheetahs o Kings se ubicaran al tope de esa competencia.